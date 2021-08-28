رمضان: «المغنية اللبنانية اللي باحلم أعمل معاها ديو ممكن تظهر بعد 15 سنة»

قال الفنان محمد رمضان، إنه يعتبر النقد هو الضمير الفني للفنان، فدائما ما يكون الإنسان وضميره على خلاف مع بعضهما، ومن المهم أن يتصالح الإنسان مع ضميره، لذلك يُحب أن يتصالح مع منتقديه، كما أنه يسمع كافة الانتقادات، سواء البناءة أو الهدامة، «الإثنين بسمعهم كويس وبذاكرهم وبحاول أستفيد منهم بشكل كبير، فيه نقد ممكن يبقى الغرض منه الهدم، ولكن أنا بطلع منه أشياء تفيديني».

الممثلات اللبنانيات شاطرين ومواهبهم عالية للغاية

وأضاف «رمضان»، خلال حواره على شاشة «الجديد» اللبنانية، أن هناك نقد بناء لكنه لا يستمع له، «ببقى عاوز الناس دي عشان أنا شايف أبعد، وهما مش شايفين الرؤية بتاعتي، عشان كده مش بلوم الناس دي»، موضحًا أنه لا يوجد مطربة لبنانية حاليا يحلم بعمل «ديو» معها، «المغنية اللبنانية اللي باحلم أعمل معاها دويتو ممكن تظهر بعد 15 سنة»، موضحًا أن الممثلات في لبنان شاطرين وذو موهبة عالية.

رمضان: أنا مش من الفنانين اللي بيختاروا البطلة قبل ما اختار الفيلم

وعن إمكانية مشاركة ممثلة لبنانية في أحد أعمالة الدرامية، رد الفنان محمد رمضان: «ممكن يبقى الدور عاوز مواصفات واحدة أوروبية أو واحدة مصرية لبنانية أو واحدة عربية، أنا مش من الفنانين اللي باختار البطلة قبل ما اختار الفيلم، لازم أشوف الفيلم محتاج إيه، حتى لو وجه جديد وهي مناسبة وقدرنا نوفر لها أم وأب مناسبين عشان يبقى فيه إقناع للجمهور، على الأساس ده بنختاره، والممثلات اللبنانيات كلهم جمال».