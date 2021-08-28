وفاة شخص واختناق 4 آخرين سقطوا في بيارة صرف قرية بالساحل الشمالي

لقى شاب مصرعه منذ قليل، وأصيب 4 من أقاربه، إثر وقوع حادث سقوط 5 أشخاص في بيارة صرف صحي في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، بنطاق مركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، ما أدى إلى إصابتهم بالاختناق، وجرى إنقاذ 4 منهم، بينما لفظ الخامس أنفاسه الأخيرة داخل البيارة، وجرى انتشال الجثة والمصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح بالحادث.

نقل جثة و4 مصابين في حادث بيارة الصرف بالساحل الشمالي لمستشفى الضبعة

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي مساء اليوم السبت، 5 حالات مصابين ما بين اختناق ونقص في الأكسجين، أحدهم وصل المستشفى جثة هامدة وهم: «حمدي حسن محمد»، 44 سنة، من الضبعة، مصاباً باختناق ونقص بالأكسجين والحالة مستقرة، و«أيمن يونس يوسف»، 27 سنة، من الضبعة، مصاباً باختناق ونقص بالأكسجين، و«شعبان أحمد فهمي»، 25 سنة، من الضبعة، مصاباً بنقص الأكسجين، و«حسام طه فهمي»، 30 سنة، من البحيرة، لا يوجد إصابات ظاهرية، و«يوسف ساري يوسف»، 14 سنة، من البحيرة، وصل جثة هامدة.

ويجري استكمال الفحوصات الطبية للمصابين، فيما تم التحفظ على جثة المتوفي في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

مباحث الضبعة تفحص حادث بيارة صرف صحى بقرية في الساحل الشمالي

وانتقل ضباط من قسم شرطة الضبعة إلى القرية السياحية التي وقع بها حادث سقوط 5 في بيارة للصرف الصحي، وتجري أعمال معاينة البيارة، وموقع الحادث، للكشف عن أسبابه وملابسات حدوثه، ورفع تقرير مفصل للنيابة بالحادث، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.