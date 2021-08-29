مصادر: 95% من المستحقين صرفوا حصص أغسطس التموينية حتى الآن

تنتهي وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد 3 أيام من صرف مقررات تموين شهر أغسطس الجاري، وتحديدا يوم 31 من أغسطس الجاري، حيث يبدأ صرف التموين من اليوم الأول للشهر وحتى نهايته.

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن نسبة صرف السلع والمقررات التموينية لشهر أغسطس الجاري بلغت حتى الآن 95%؜، مناشدة المواطنين الذين لم يصرفوا تموينهم حتى الآن بسرعة صرف السلع قبل نهاية الشهر والمتبقي له 3 أيام فقط، وهم أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 29 و30 و31 من أغسطس الجاري.

سلع التموين لا تصرف بأثر رجعي

وأكدت المصادر في وزارة التموين، أنه على المواطنين أن يعلموا أن السلع المخصصة شهريا لا تصرف بأثر رجعي، بمعني أن الشهر الذي لا يتم فيه صرف التمرين والسلع المقررة للبطاقة تسقط عنهم ولا يتم صرفها مع مقررات الشهر الذي يليه.

الأربعاء بدء صرف مقررات تموين شهر سبتمبر

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التموين، في صرف سلع ومقررات تموين شهر سبتمبر المقبل بداية من يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من سبتمبر.

السلع والمقررات التموينية الشهرية

وتختلف السلع والمقررات التموينية المخصصة لكل أسرة باختلاف عدد الأفراد المضافين على البطاقة التموينية، حيث تحصل البطاقة التموينية التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد على 2 كيس أرز، وكيس أرز واحد على البطاقة التي يقل أفرادها عّن 4 أفراد، فضلا عن تخصيص4 زجاجات زيت بحد أقصى لكل بطاقة تموينية، و2 كيس سكر لكل فرد مقيد ببطاقة التموين بحسب أقصى حسب احتياجاته، فيما يتم تخصيص قيمة 50 جنيها لكل فرد مقيد ببطاقة التموين حتى 4 أفراد.

ويستكمل المواطن صاحب البطاقة التموينية شراء السلع الأساسية التي يحتاجها من بين 28 سلعة تضخها هيئة السلع التموينية شهريا من خلال الشركة القابضة للصناعات العذائية لجميع منافذ البداليين التموينين ومنافذ مشروع جمعيتي وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات.