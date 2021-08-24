انتظام المواطنين في صرف سلع التموين والخبز بعد صيانة «السيستم» غدا

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مستحقي السلع التموينية والخبز، ممن يحملون بطاقات التموين المدعمة، سيتمكنون من صرف الحصص والمقررات التموينية المخصصة لهم ضمن مقررات شهر أغسطس، بداية من صباح غد الأربعاء 25 أغسطس، وذلك بعد إتمام عملية صيانة قواعد بيانات المنظومة المميكنة للتموين.

تنشيط سيستم منظومة التموين المميكنة

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عملية صرف الخبز المدعم من المخابز البلدية، سيجري الانتظام في صرفه منذ صباح غد الأربعاء، من جميع المخابز على مستوى الجمهورية.

وأضافت أنه من المقرر أن يحدث مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، تعطيل سيستم صرف التموين، بسبب إجراء صيانة في خادم قواعد البيانات الخاصة بالنظام المميكن لمنظومة صرف السلع التموينية والخبز، حيث تنتهي أعمال هذه الصيانة، في تمام الساعة الواحدة صباح غد الأربعاء.

وقالت وزارة التموين، في بيان سابق لها، إن الهدف من إجراء هذه الصيانة، هو إحداث عملية تنشيط لسيستم بيانات نظام صرف الخبز والسلع، والمرتبط بماكينات الصرف المتواجدة في المطاحن والمخابز البلدية، ومنافذ صرف السلع التموينية.

انتظام صرف حصص الخبز والسلع قبل بدء الصيانة

ونوهت وزارة التموين، بأن عملية صرف حصص الخبز المدعم من المخابز البلدية اليوم الثلاثاء، انتظمت في جميع مخابز الجمهورية، فضلا عن انتظام صرف السلع التموينية، وأن الحركة لم تشهد أي تعطل في السيستم، وذلك قبل بدء إجراء صيانة السيستم في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

استكمال صرف مقررات أغسطس حتى 30 سبتمبر

ويستكمل حاليا وحتى يوم 30 من شهر أغسطس، المواطنين في صرف السلع والحصص المقررة لهم شهريا، حيث يتاح صرف السلع منذ الساعة التاسعة صباحا، ووصلت حتى الآن، نسبة صرف سلع التموين علو مستوى الجمهورية إلى 85%؜ من اجمالي النسبة المستحقة لعدد 64 مليون مواطن مصري يستفيد من منظومة الدعم التمويني في مصر.