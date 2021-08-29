الجامعة العربية: مؤتمر بغداد كشف أن العراق أصبح في مرحلة جديدة

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، كشف أن العراق أصبح في مرحلة جديدة ويتعزز فيها استقراره وسياسته، وهو أمر في غاية الأهمية، كما أن العراق عانى كثيرا في المرحلة السابقة من غياب الاستقرار وتراجع سيادته، مؤكدًا أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد اليوم في بغداد هو بداية الطريق في العراق، وهو بداية مبشرة لعودة العلاقات بين الدول، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم.

الوفود أبدت رغبتها في دعم العراق واستقراره

وأضاف «زكي»، أن الوفود المشاركة في المؤتمر أكدت رغبتها في دعم واستقرار العراق، وأكد أمين عام جامعة الدول العربية على ضرورة احترام الجيرة بين الدول العربية، كما أن الدول المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة تحدثت عن فكرة آلية المتابعة للمؤتمر والبيان الختامي الصادر عنه، ومتابعة مخرجات المؤتمر ستكون مصحوبة ببعض الصعوبات، ولكنها فكرة جيدة ونأمل أن تحقق الهدف الذي عقد من أجله المؤتمر.

العراق عانى كثيرا من غياب الأمن والاستقرار

وأردف الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن هناك اهتمام لتعزيز استقرار العراق، خاصة أن العراق عانى كثيرا من غياب الأمن والاستقرار، موضحا أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بداية مبشرة لعودة العلاقات بين الدول، موضحا أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة مناسبة لتسجل كل دول على نفسها تعهداتها، كما أن جامعة الدول العربية أعلنت اليوم الدعم الكامل للعراق ولسيادته الكاملة على أراضيه، كما وجه في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة العديد من الرسائل الواضحة والجميع فهمها.

هناك بعض الأطراف توفر للإرهاب ملاذا ودعما

وأشار السفير حسام زكي، إلى أن هناك بعض الأطراف توفر للإرهاب ملاذا ودعما ولابد أن يتوقف ذلك، كما أن هناك رسالة واضحة وجهت إلى الدول الداعمة للإرهاب بضرورة التوقف عن ذلك، كما نأمل توقف الدول الداعمة للإرهاب عن القيام بتلك الأعمال، كما أن وزير خارجية إيران كان حادا مع أمريكا في كلمته خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، كما أن خطاب وزيرا خارجية إيران وتركيا كان جيدا ولابد أن تتطابق أفعالهم مع أقوالهم.