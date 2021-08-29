الاحتلال يشن غارات على غزة.. وإصابات خلال الإرباك الليلي شرق القطاع

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات على أهداف في قطاع غزة، وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، إن الطائرات الإسرائيلية، شنت غارتين بفارق زمني على موقع «صلاح الدين» جنوب مدينة غزة، وجرى استهداف الموقع بـ 4 صواريخ، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما قصفت طائرة حربية بدون طيار نقطة لقوات «حماة الثغور» شرق بيت حانون شمال القطاع المحاصر منذ 15 عاما، وأغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، على أرض زراعية شرق بيت حانون.

بدورها، أطلقت الفصائل الفلسطينية، مضادات أرضية باتجاه طائرات الاحتلال في أجواء قطاع غزة.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أشارت في وقت سابق، إلى أن الأخير بدأ في مهاجمة أهداف في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة ونشاط الإرباك عند الحدود.

وكانت بالونات حارقة أطلقت، أمس السبت، من قطاع غزة، تسببت باندلاع حرائق في إسرائيل، فيما أكدت عناصر الإطفاء الإسرائيليون، أن حريقين اندلعا في منطقة «أشكول» القريبة من القطاع.

مئات النشطاء في القطاع يطلقون الحلقة الأولى من سلسلة من الاحتجاجات الليلية

وأطلق مئات النشطاء في القطاع، أمس السبت، الحلقة الأولى من سلسلة من الاحتجاجات الليلية على طول الحدود الإسرائيلية، وألقى النشطاء، بقذائف على قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ردت بالذخيرة الحية.

وقال المنظمون، إن الاحتجاجات ستستمر طوال الأسبوع، بهدف تصعيد الضغط على إسرائيل لتخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.

ومساء أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة، إصابة 11 فلسطينيا بينهم 3 إصابات متوسطة بالرصاص الحي، و8 إصابات طفيفة بالمطاط وقنابل الغاز وشظايا مختلفة خلال فعاليات الإرباك الليلي شرق غزة.

وفي سياق آخر، قتل شاب يدعى «عبد قرمطة»، في العشرينيات من عمره، من جلجولية متأثرا بجروحه في جريمة إطلاق نار بمدينة كفر قاسم المدينة الفلسطينية الواقعة داخل ما يسمى بالخط الأخضر «داخل حدود عام 1948»، مساء أمس السبت.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب لقي مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة بعد أن تم نقله للعلاج في مستشفى «بينلسون» حيث اعلن عن وفاته، فيما اعلنت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، التحقيق في ملابسات الحادث، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.