أعاد 400 ألف جنيه لصاحبها.. وزارتا التضامن والصحة تتكفلان بـ «عم قرني»

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتكفل بحالة «عم قرني» عامل النظافة الأمين الذي عثر على 400 ألف جنيه داخل القمامة وأعادها لصاحبها، وذلك استجابة لبرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني.

رئيس جامعة الفيوم وجه بتقديم كل الوسائل لمساعدة «عم قرني»

وقال «الحسيني»، خلال تقديمه البرنامج في حلقة السبت، إن وزيرة الصحة لم تتأخر أبدا في التكفل بمثل هذه الحالات، «لما الواحد بيقصدها في خدمة ويقولها والله الواحد مش عارف يشكرك إزاي، فتقول لأ متشكرنيش ده حقه ده مواطن وده واجبي، دايما تقول كده ودي شهادة أمام ربنا».

وأضاف الإعلامي أن وزيرة الصحة وجهت بعلاج ابن المواطن «عم قرني»، والذي يعاني من مرض التصاق اللسان بأرضية الفم، كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بفحص حالة الأسرة وإجراء اللازم لمساعدتهم، كما وجه رئيس جامعة الفيوم بتكريم الرجل الأمين وتقديم كل الوسائل لمساعدته.

وناشد «الحسيني» الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لإلحاق أولاد «عم قرني» بمدرسة قريبة، كما طالب من محافظ الفيوم بتجديد منزله «عاوزين نعتبره اللبنة الأولى في قريتهم في إطار مبادرتنا الأهم والأكبر والأجمل والأحلى والأعظم حياة كريمة».

وتابع: «مطالب عم قرني شديدة البساطة ولا تتجزأ من حقوقه، متخيلين كام مصري هيشوف ده؟ وكام مصري هترن الحكاية دي في ودانه، وتشكل جزء كبير من وعيه ووجدانه».

وجدها في القمامة.. تفاصيل عثور «عم قرني» للأموال

وروى «عم قرني»، خلال تقرير عرضه نفس البرنامج، تفاصيل عثوره على المبلغ المالي في وسط القمامة، قائلا إن صاحب الأموال كان مستقلا «توكتوك» حاملا كيسا به أموال وألقاه في القمامة وتركه وغادر، وعندما لاحظ «عم قرني» الواقعة سارع لفتح الكيس ووجد أموالا به، «خدتهم وقولت لابني علي وديهم نقطة المجمع وسلمهم لمكتب الظابط وقولهم أبويا عيان ولقينا الحاجة دي في الزبالة».