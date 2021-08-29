كان يسير بسرعة عالية.. تفاصيل نجاة طارق علام ودينا رامز من حادث سيارة

كشف مصدر عن تفاصيل حادث السير الذي تعرض له الإعلامي طارق علام وزوجته الإعلامية دينا رامز، أثناء سيرهما على طريق وادي النطرون، قائلا إن «كاوتش» السيارة انفجر خلال سير السيارة بسرعة كبيرة، ومن حسن حظهما أن السيارة لم تنقلب بهما، مؤكدا أن الإعلامي وزوجته بصحة جيدة وهما في المنزل حاليا.

طارق علام يتعرض لحادث سير

أعلن الإعلامي طارق علام تعرضه لحادث سير هو وزوجته الإعلامية دينا رامز، أثناء سيره على طريق وادي النطرون، ونشر «علام» صورة لإطار السيارة وهو منفجر.

وكتب طارق علام عبر حسابه على «فيس بوك»: «الحمد لله بفضل دعواتكم ربنا كتب لنا النجاة بعد انفجار إطار السيارة وثواني صعبة ولكن الله خير حافظ وجت سليمة ربنا يحفظكم ويسعدكم».

وكان طارق علام عاد في رمضان الماضي ببرنامج «كلام من دهب» على قناة المحور، ولقى إشادات كبيرة من قبل المشاهدين.

يذكر أن الإعلامي طارق علام يستعد لموسم جديد من برنامجه «هو دة» على شاشة قناة «المحور» بعد نجاح برنامج «كلام من دهب» بالموسم الرمضاني.

وقدم «علام»، برنامج «كلام من دهب» خلال شهر رمضان على مدى قرابة 8 سنوات متصلة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي حتى توقفه عام 2004، قبل أن يعود في 2021 بشكل جديد مع استبدال الجنيه الذهب بجائزة بمبلغ 100 ألف جنيه.

وأجرى طارق علام، جولات في شوارع القاهرة وبعض المناطق الشعبية، يقابل خلالها المواطنين ويتحدث معهم قبل أن يوجه لهم سؤال الحلقة، وكان يحرص على مقابلة الفقراء والمساكين والباعة لمنحهم الجائزة وسط فرحة عارمة منهم.