ارتفاع إصابات «كورونا» عالميا إلى 216.7 مليون حالة

بلغ إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهوره في أواخر عام 2019، 216709866 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات،4506796 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 193635064 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 248568 حالة

وفي كوريا الجنوبية، قالت السلطات الصحية، اليوم، إنها سجلت 1619 إصابة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 248568 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وأشارت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إلى تسجيل 3 حالات وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»، لتصل حصيلة الوفيات إلى 2279 وفاة.

وفي سياق متصل، قالت وزارة العدل الكورية، إن 4 من الوافدين الأفغان من بين 477 أفغانيا، أثبتت إصابتهم بالفيروس بعد وصولهم إلى كوريا.

وكانت كوريا الجنوبية، أجرت في وقت سابق، عملية إجلاء طارئة في أفغانستان باستخدام طائرات عسكرية لمساعدة من عملوا في سفارتها هناك، أو ساعدوا في أنشطة فريق إعادة الإعمار الإقليمي في البلاد وكذلك أسرهم.

ارتفاع إجمالي إصابات بريطانيا إلى 6698486 حالة

وسجلت بريطانيا، أمس السبت، 32406 إصابات جديدة بالفيروس و 133حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 6698486 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 132376 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

جنوب أفريقيا تعلن ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2757191 حالة

إفريقيا، أعلنت سلطات الصحة في جنوب أفريقيا، تسجيل 10173 حالة و274 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 2757191 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 81461 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

حصيلة وفيات «كورونا» في الجزائر تصل إلى 5179 حالة

عربيا، سجلت وزارة الصحة الجزائرية، امس السبت، 485 إصابة جديدة بـ«كورونا» و31 وفاة و371 حالة شفاء من الفيروس، مشيرة في بيان، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 194671حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 5179 حالة.

وأضافت الوزارة الجزائرية، أن مجموع حالات الشفاء من «كورونا» في البلاد، ارتفع إلى 132292 شخص، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

وتابعت الصحة الجزائرية قائلة، إلى أن 37 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة، مضيفة إن 9 ولايات لم تسجل بها إصابات خلال الـ24 ساعة الاخيرة، فيما سجلت 22 ولاية من إصابة واحدة الى 9 إصابات و17 ولاية، أكثر من 10 إصابات.

الصحة السعودية: أكثر من 14 مليون موعداً في تطبيق «صحتي» للحصول على «لقاح كورونا»

وفي السعودية، قالت وزارة الصحة السعودية، إنها أتاحت أكثر من 14 مليون موعداً في تطبيق «صحتي» للحصول على «لقاح كورونا» خلال شهر أغسطس الجاري، تزامناً مع قرب عودة المدارس، ورغبة من الصحة في إتاحة الفرصة للمستهدفين كافة، وخاصة الطلاب للحصول على اللقاح، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «واس» السعودية.

وأشارت الوزارة السعودية، إلى أن إجمالي عدد المواعيد المحجوزة خلال الفترة ذاتها تجاوز 8 ملايين موعداً، فيما بلغ عدد الجرعات من اللقاح المعطاة للفئة العمرية من 12 إلى 18 عام، أكثر من 4 ملايين جرعة، خلال أغسطس الجاري.

وأضافت الصحة السعودية، أنه بالإمكان حجز مواعيد من خلال تطبيق «صحتي» وتطبيق «توكلنا»، مشيرة إلى أن الحملة الوطنية الخاصة بـ لقاح كورونا تسير وفق ماهو مخطط لها.