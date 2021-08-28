ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» عالميا إلى 216.2 مليون حالة

استمرت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في الارتفاع، على مستوى العالم منذ ظهور الفيروس قبل نحو عامين، وسجلت الإصابات، 216224351 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات، 4499191 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 193208547 حالة.

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم السبت، 46759 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 32649947 حالة، كما سجلت 509 حالات وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 437370 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

ارتفاع إجمالي وفيات البرازيل إلى 578326 ​​​حالة

وفي البرازيل، سجلت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الجمعة، 27345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و761 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى 20703906 حالة، فيما ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 578326 ​​​حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «واس»» السعودية.

من جانبها، تسلمت تشيلي، أمس الجمعة، شحنة جديدة من لقاحات كورونا المرسلة من شركة الأدوية الصينية «سينوفاك»، وقالت وزارة صحة تشيلي، إن هذه هي الشحنة الـ16 من جرعات «سينوفاك» التي تصل إلى البلاد منذ فبراير الماضي، وفاق لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

بدورها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إنه يبدو أن الأشخاص الذين تعافوا من إصابة سابقة بالفيروس، معرضون لمخاطر أقل من الإصابة بسلالة «دلتا» الهندية، من أولئك الذين حصلوا على جرعتين من لقاح «فايزر» الأمريكي.

وتتناقض ورقة بحثية أعدها باحثون، مع دراسات السابقة، أظهرت أن التطعيمات قدمت حماية أفضل من العدوى السابقة، على الرغم من أن تلك الدراسات لم تكن على «دلتا»، وأضافت «العربية»، ان هذه النتائج مثلت أخبارًا جيدة للأشخاص الذين حاربوا بنجاح الفيروس.

المتلقون لـ جرعتين من «لقاح فايزر» أكثر عرضة بمعدل 6 أضعاف للإصابة بـ«دلتا»

وكان الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من «لقاح فايزر» أكثر عرضة بمعدل 6 أضعاف للإصابة بـ«دلتا»، وأكثر عرضة للإصابة بأعراض المرض بـ7 أضعاف من أولئك الذين تعافوا من الفيروس.

وقال الباحثون: «أظهر هذا التحليل أن المناعة الطبيعية توفر حماية أقوى تدوم طويلاً ضد العدوى والأعراض المرضية والاستشفاء بسبب دلتا»، وفقا لما ذكرته وكالة «بلومبرج» الاقتصادية.