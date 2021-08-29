مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في الترعة الإبراهيمية بأسيوط

لقي شاب مصرعه غرقا، وذلك أثناء استحمامه في الترعة الإبراهيمية بحي شرق أسيوط، ونُقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوجود غريق بالترعة الإبراهيمية أسفل كوبرى 25 يناير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والإنقاذ النهري، واُنتشلت الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى عبد التواب سعيد أحمد، 30 سنة، مقيم بمنطقة الوليدية بدائرة القسم، ونُقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة.

وكشفت التحريات التي أجراها فريق من مباحث القسم، أنه حال قيام الغريق بالاستحمام فى مياه الترعة الإبراهيمية وصل لمنطقة عميقة ووقع حادث الغرق. وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

تعدد حوادث الغرق بأسيوط

يذكر أن محافظة أسيوط شهدت خلال الفترة الماضية العديد من حوادث الغرق، من بينها غرق طفل في ترعة الإبراهيمية بجوار الكوبري البحري بمنفلوط، كما لقيت طفلة مصرعها غرقا إثر سقوطها في مجرى مائي أثناء لهوها أمام منزلها بقرية «دكران» التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

ولقي شابان مصرعهما غرقا في النيل بمحافظة أسيوط، بعدما أقدم الأول على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى القرشية فوق نهر النيل، بمركز ديروط، وفور رؤية الثانى له حاول إنقاذه فألقى بنفسه ورائه، لكنه غرق هو الآخر، وانتشلت الجثتان بمعرفة فرق الإنقاذ.