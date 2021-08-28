بايدن: قادة عسكريون أبلغوني بهجوم محتمل على مطار كابول خلال ساعات

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن القادة العسكريين الأمريكيين أبلغوه بأن من المرجح جدا شن هجوم جديد على مطار كابول في أفغانستان في غضون الـ36 ساعة المقبلة.

وقال بايدن، في بيان: «لا يزال الوضع على الأرض خطيرًا للغاية، ولا يزال خطر الهجمات الإرهابية على مطار كابول مرتفعًا. أبلغني قادتنا أنه من المحتمل جدًا حدوث هجوم في غضون الـ«24-36 ساعة المقبلة»، وذلك حسبما نقلت «سكاي نيوز عربية».

إعطاء الأولوية لحماية القوة

وأضاف: «وجهتُهم إلى اتخاذ كل إجراء ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، وتأكدت من أن لديهم جميع السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض. أكدوا لي أنهم فعلوا ذلك».

وأوضح بايدن، في البيان، أنه ناقش الضربة التي شنتها القوات الأمريكية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.

وأضاف: «قلت إننا سنلاحق المجموعة المسؤولة عن الهجوم على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابل، وقد فعلنا ذلك».

مواصلة مطاردة المتورطين

وتابع: «لم تكن هذه الضربة الأخيرة. سنواصل مطاردة أي شخص متورط في هذا الهجوم الشنيع ونجعله يدفع الثمن. عندما يسعى أي شخص لإلحاق الأذى بالولايات المتحدة أو مهاجمة قواتنا، فإننا سنرد. لن يكون ذلك موضع شك».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» قد كشفت في وقت سابق، عن مقتل هدفين مهمين في تنظيم «داعش» الإرهابي الذي أعلن مسؤوليته عن هجمات مطار كابول، كما أشارت الدفاع الأمريكية لإصابة ثالث في الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار في أفغانستان، وهي الضربة التي أدانتها حركة طالبان، معتبرة أنها اعتداء على الأراضي الأفغانية، على لسان المتحدث باسمها.

طالبان تشكل حكومة خلال أيام

ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة ستعلن حكومة كاملة في غضون أيام، مشيرا إلى أن من الصعب توقع وجود نساء فيها، وأن القرار النهائي بهذا الشأن سيتخذه كبار القادة، حسب قوله.