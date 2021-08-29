بث مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، في مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر أن تعلن الوزارة أيضاً الحدود الدنيا لتنسيق الكليات، وأعداد المقبولين بتنسيق المرحلة الأولى.