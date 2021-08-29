ترقبوا.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021، بعد قليل، في مؤتمر صحفي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي للوزارة، والسيد عطا المشرف على قطاع التعليم، ومن المقرر ان تعلن الوزارة أيضاً الحدود الدنيا لتنسيق الكليات، وأعداد المقبولين بتنسيق المرحلة الأولى.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 على موقع التنسيق الإلكتروني

وأكدت الوزارة، أنه سيجري إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 على موقع التنسيق الإلكتروني، وكذلك إعلان الأعداد المتبقية لتنسيق المرحلة الثانية، لافتة إلى أن تنسيق المرحلة الأولى جرى إلكترونياً في معامل التنسيق في الجامعات التي طبقت الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 تشمل الشعبتين العلمية والأدبية

وأضافت الوزارة، أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات تشمل الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكدة أنها حرصت على توفير مقاعد لطلاب الثانوية العامة في مختلف الجامعات، مشددة على ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية عقب إعلان نتيجة التنسيق.

وقبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، أكدت وزارة التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات حدد أعداد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها «العلمية والأدبية» والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022/2021، في إطار المبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.

استثناء أوائل الثانوية العامة من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي

وتابعت بأنه جرى توزيع الـ900 طالب وطالبة الأوائل في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 وفقاً للترتيب المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع استثنائهم من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية، لافتة إلى أنه جرى توفير أماكن إضافية لطلاب التقسيم.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أنه جرت إتاحة تخصصات جديدة في مختلف الجامعات لطلاب الثانوية العامة بما يؤهلهم لسوق العمل وإتاحة فرصة تعليمية متميزة.