«التعليم العالي» تكشف المعاهد الفنية المعتمدة والعليا في مصر 2021

ناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طلاب الثانوية العامة 2021 المقبلين على العام الجامعي المقبل والراغبين في التقدم للالتحاق بالجامعات في إطار تنسيق الجامعات 2021، تجنب السير خلف مروجي الشائعات والإعلانات للكيانات غير الوهمية، كاشفة عن المعاهد الفنية المعتمدة والعليا في مصر، والتي يصل عددها إلى 189 معهدًا موزعة على عدد من القطاعات الأكاديمية المتخصصة وهي 54 معهدا خاصا هندسيا، و72 للشعب التجارية ونظم المعلومات وعلوم الحاسب، و18 معهدا للسياحة والفنادق، و20 معهدا للغات والإعلام، و17 معهدًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد لتكنولوجية العلوم التطبيقية والتمريض، 2 معهد للزراعة، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالبية المعاهد الفنية المعتمدة و العليا في مصر 2021

** المعاهد الخاصة العالية الهندسية 2021:

المعهد العالي للهندسة بالتجمع الخامس

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران بإمبابة

معهد طيبة العالي للهندسة بالقاهرة

معهد العبور العالي للهندسة والتكنولوجيا

معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش

معهد الصفوة العالي للهندسة

معهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة بـ 6 أكتوبر

الأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالجيزة

معهد الجيزة العالي للهندسة والتكنولوجيا

معهد الجزيرة العالي للهندسة التكنولوجيا

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ

معهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام

المعاهد الفنية المعتمدة والعليا في مصر 2021

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعبور

معهد الإسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

المعهد العالي للهندسة ببلبيس

أكاديمية أخبار اليوم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة

المعهد التكنولوجي العالي فرع السادس من أكتوبر

معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا

معهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالي للهندسة بمدينة الشروق

المعهد العالي للفنون التطبيقية بـ6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر

معهد المنصورة العالي للهندسة والتكنولوجيا

معهد النيل العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة

المعهد الكندي العالي للهندسة بـ6 أكتوبر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

معهد القناة العالى للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعاهد الفنية المعتمدة والعليا في مصر 2021-2022

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة الإلكترونية ببلبيس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات

المعهد العالي للحاسب الآلي بكينج مريوط

المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا

معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية

معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية

معهد الجزيرة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى برأس البر

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس

المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبرأكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

المعهد التكنولوجى العالى فرع مرسى مطروح

معهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

المعاهد الفنية المعتمدة و العليا في مصر 2021-2022

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف

معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدةالمعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

معهد الوادي العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر

المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة

معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منتالمعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

المعهد الكندي العالى للإدارة بـ6 أكتوبر

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة

المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة

معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس

معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة- الدقهلية

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببني سويف

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة

معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر

المعهد العالي للغات بـ6 أكتوبر

المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات

معهد أكتوبر العالى للاقتصاد

المعهد العالي للغات بمصر الجديدة

معهد المعارف العالى للغات والترجمة بالزيتون

معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

المعهد العالي للغات بالمنصورة

معهد المنيا العالى للغات

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

المعهد العالي للغات والترجمة الفورية بأسوان

المعهد العالى للإعلام وفنون الاتصال بـ6 أكتوبر

معهد المدينة العالي للغات الدولية – بشبرا منت

المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة

المعهد العالي للدراسات الأدبية بكينج مريوط – الإسكندرية

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الإعلام الحديث بالتجمع الخامس

المعهد الدولي العالى للإعلام بمدينة الشروق

معهد الجزيرة للإعلام وعلوم الاتصال بالمقطم

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبرالمعهد التكنولوجي العالي للإعلام بالمنيا

المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ6 أكتوبر

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية

المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم

معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

المعهد المصرى العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة

معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر - جنوب سيناء

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة

معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية - الهرم

المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بأبي قير بالإسكندرية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بكينج مريوط- الإسكندرية

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية ( إيجوث )

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية ( إيجوث )

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالعريش

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

التعليم العالي تكشف المعاهد الفنية المعتمدة و العليا في مصر 2021

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بجاردن سيتي

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بـ6 أكتوبر

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان – فرع قنا

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر

المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر - الشرقية

المعهد الفني للتمريض بالجونة

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية

المعهد العالى للتعاون الزراعى بشبرا الخيمة

المعهد العالي للتعاون والإرشاد الزراعي بأسيوط

المعهد الفني الصناعي بشبراالمعهد الفني التجاري بشبرا

المعهد الفني الصناعي بشارع بالصحافة

المعهد الفني التجاري بالروضة

المعهد العالى للدراسات الإسلامية.

المعهد الفني الصناعي بالمطرية

المعهد الفني للرى والصرف والمساحة بالمطرية

المعهد الفني الصناعي للبصريات

المعهد الفني للفنادق بالمطرية

المعهد الفني التجاري بالمطرية

المعهد الفني الصناعي لمواد البناء بحلوان

المعهد الفني التجاري بقويسنا

المعهد الفني التجاري بطنطا

المعهد الفني الصناعي ببنها

المعهد الفني التجاري ببنها

المعهد الفني الصناعي بقويسنا

المعهد الفني الصناعي بالزقازيق

المعهد الفني التجاري بدمياط

المعهد الفني التجاري بالمنصورة

المعهد الفني التجاري بالزقازيق

المعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى

المعهد الفني التجاري بالمحلة الكبرى

التعليم العالي تكشف المعاهد الفنية المعتمدة و العليا في مصر 2021 -2022

المعهد الفني التجاري بدمنهور

المعهد الفني الصناعي بالإسكندرية

المعهد الفني للفنادق بالإسكندرية

المعهد الفني الصناعي للمنشات البحرية ببورسعيد

المعهد الفني التجاري بالإسكندرية

المعهد الفني للسياحة و الفنادق ببورسعيد

المعهد الفني الصناعي ببئر العبد

المعهد الفني التجاري بالعريش

المعهد الفني الصناعي ببورسعيد

المعهد الفني التجاري ببورسعيد

المعهد الفني التجاري بأسيوط

المعهد الفني الصناعي بسوهاج

المعهد الفني الصناعي للري و الصرف و المساحة بأسيوط

المعهد الفني التجاري بسوهاج

المعهد الفني الصناعي بقنا

المعهد الفني الصناعي للري و الصرف و المساحة بقنا

المعهد الفني التجاري بقنا

المعهد الفني الصناعي للالومنيوم بنجع حمادي

المعهد الفني الصناعي بأسوان

المعهد الفني التجاري بأسوان

المعهد الفني للسياحة و الفنادق بقنا

المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا

المعهد الفني الصناعي لترميم الآثار بالأقصر

المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكك الحديدية

المعهد الفني للتمريض بمستشفي وادي النيل.