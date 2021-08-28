كشف طبي وعمليات جراحية لأهالي العريش مجانا ضمن «بروتوكول معهد القلب»

بدأ أطباء البروتوكول الكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية للمستحقين في مستشفى العريش العام، بالمجان، حيث وصل فريق الأطباء إلى قسم العيادات الخارجية اليوم.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الفريق يضم كلا من الدكتور إسلام محمود على استشاري القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، والدكتور محمد حمدي حلمي، أخصائي القلب بالمعهد، وسعيد على عبدالعاطي، أخصائي التمريض ومنسق القافلة.

الكشف في عيادات مستشفى العريش العام

وأوضح «شوكة»، أن عملية الكشف على المرضى ستُجرى في قسم العيادات الخارجية، وستُجرى أيضًا العمليات الجراحية بالمجان بعد وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيًا، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومي للقلب.

وقال الدكتور أحمد منصور، مدير مستشفى العريش العام، إن الفريق الطبي متخصص في أمراض القلب، وسيقوم بتوقيع الكشف على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية بوحدة قسطرة القلب التي افتتحت في مستشفى العريش العام، والمجهزة على أعلى مستوى.

بروتوكول التعاون يدعم قسم القسطرة بمستشفى العريش العام

يذكر أن بروتوكول تعاون موقع بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب، لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام، وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبي عن طريق أطباء المعهد، وأيضًا عملية الكشف اليومي طوال الأسبوع على المرضى من أهالي العريش، دعمًا للمستشفى.