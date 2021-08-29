تعرف على شروط الحصول على ترخيص للعمل سايس

بدأ العديد من المواطنين في البحث عن شروط الحصول على ترخيص للعمل سايس، وذلك بالتزامن مع بداية التشغيل التجريبي المتعلق بقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وهو المعروف إعلاميًا بـ«قانون السايس الجديد»، وذلك من أجل الرغبة في الالتحاق في هذا العمل أو تقنين أوضاعهم، حيث كان القانون رقم 150 لسنة 2020، قد حدد كل من خطوات وشروط الحصول على ترخيص للعمل سايس.

في نقاط.. شروط الحصول على ترخيص للعمل سايس

1 - يتوجه الشخص الراغب في العمل كسايس إلى اللجنة المختصة في كل محافظة، وذلك حسب المادة رقم 3 من قانون «تنظيم انتظار المركبات في الشوارع».

2 - تقديم صورة من الرقم القومي.

3 - تقديم المؤهل الدراسي الخاص بصاحب الترخيص، وإذا لم يكن لديه مؤهل، عليه تقديم شهادة محو أمية.

4 - تقديم موقف الشخص من الخدمة العسكرية.

5 - ينبغي على الشخص الراغب في العمل كسايس أن يُقدم رخصة سارية للقيادة.

6 - تقديم صحيفة حالة جنائية.

7 - تقديم شهادة صحية سواء من خلال الطب الشرعي أو عن طريق المعامل الخاصة بوزارة الصحة، وذلك من أجل التأكّد من عدم تعاطي هذا الفرد للمخدرات.

الالتزامات بعد الحصول على رخصة السايس

ووفقًا لنفس المادة من قانون «تنظيم انتظار المركبات في الشوارع»، فإنَّه ينبغي على من حصل على رخصة السايس الالتزام ببعض الخطوات، وهي كالتالي:

1 - ينبغي عليه حمل كارنيه مزاولة مهنة السايس وإظهاره إلى مختلف المواطنين.

2 - أن يلتزم السايس بارتداء الزي الموحد.

3 - ألا يتجاوز السايس الموقع المُحدد له.

4 - التزام السايس بالتسعيرة المتعلقة بساعات الانتظار المقررة.

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، قد أكّد في تصريحات صحفية له سابقة، أنَّ القانون الخاص بتنظيم المركبات قد شدد على أهمية شروط العمل كسايس، ولذلك لن يتم السماح لأي شخص أن يمارس هذه المهنة بعشوائية وبدون ضوابط.