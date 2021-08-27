كل ما تريد معرفته عن قانون السايس الجديد وأسعار «ركنة العربية»

أثار قانون السايس تساؤلات عديدة من قبَل المواطنين، والذى ينظم انتظار السيارات، وذلك فى ضوء ما شهدته مصر مؤخراً من ازدحام الشوارع بالسيارات، بالإضافة لانتشار ظاهرة بلطجة سائسى السيارات وحصولهم على مبالغ ليست من حقهم من أصحاب السيارات، لذلك جرى اقتراح مشروع قانون السايس الجديد فى البرلمان العام الماضى، والذى وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تنظيم السيارات. وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز نصوص قانون السايس الجديد، والشروط التى يجب توافرها لممارسة مهنة السايس وفقاً لقانون السايس الجديد، فى سؤال وجواب