رئيس التحرير

محمود مسلم

كل ما تريد معرفته عن قانون السايس الجديد وأسعار «ركنة العربية»

كتب:

أميرة عبدالفتاح
10:35 م | الجمعة 27 أغسطس 2021
قانون السايس الجديد

قانون السايس الجديد

أثار قانون السايس تساؤلات عديدة من قبَل المواطنين، والذى ينظم انتظار السيارات، وذلك فى ضوء ما شهدته مصر مؤخراً من ازدحام الشوارع بالسيارات، بالإضافة لانتشار ظاهرة بلطجة سائسى السيارات وحصولهم على مبالغ ليست من حقهم من أصحاب السيارات، لذلك جرى اقتراح مشروع قانون السايس الجديد فى البرلمان العام الماضى، والذى وافق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف تنظيم السيارات. وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز نصوص قانون السايس الجديد، والشروط التى يجب توافرها لممارسة مهنة السايس وفقاً لقانون السايس الجديد، فى سؤال وجواب

 

اقرأ المزيد:

«محلية» النواب: السايس العشوائي اقتصاد موازٍ والقانون الجديد ينظمه

قرار عاجل بشأن قانون السايس: تشكيل لجنة لتطبيقه أمام الكافيهات والمولات

تحذير مهم من التنمية المحلية للقائمين على تطبيق قانون السايس

فى «س و ج».. تفاصيل «التطبيق التجريبى» لقانون السايس الجديد

«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن قانون السايس الجديد وأسعار «ركنة العربية»

تفاصيل قانون السايس رقم 150 لسنة 2020.. شروط وضوابط وعقوبات وغرامات 

التنمية المحلية: محاسبة أي مخطئ في تطبيق قانون السايس الجديد

«التنمية» تكشف شروط اختيار السايس بالقانون الجديد: منها حصوله على رخصة

رسوم ركن السيارات بعد قانون السايس لا تشمل الانتظار أمام المنزل

قانون تنظيم انتظار السيارات في مصر ينهي ظاهرة «السايس العشوائي»