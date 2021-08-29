«الإعلاميين»: شريف مدكور ينتحل صفة إعلامي ولم يحصل على تصريح مزاولة مهنة

كشف مصدر مسؤول في نقابة الإعلاميين عن أن شريف مدكور، مقدم برنامج «4 شارع شريف» على قناة «الحياة»، لم يقدم أوراقه إلى نقابة الإعلاميين لتقنين وضعه سواء بالحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة طبقا لقانون نقابة الإعلاميين، وأكدت أن عليه هو وكل من لم يقنن وضعه التقدم بأوراقه وإلا اعتبر منتحل صفة إعلامي لعدم الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

شريف مدكور

وأشار المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت توافدا من عدد كبير من مقدمي البرامج سواء الرياضية أو الترفيهية أو التوك شو لتقنين أوضاعهم بالحصول على تصريح مزاولة المهنة أو تجديد التصريح من سبق وحصل عليه، لكن لم يكن بينهم شريف مدكور.

وفي وقت سابق أعلن شريف مدكور، إصابته بمرض الصفراء، خلال منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قال فيه: «كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا الحمد لله، راحة أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود».

كما أثار شريف مدكور، الجدل بعد تدوينة كتبها على صفحته أيضا قال فيها «صباح الخير.. يا ريت محدش يبعت يطلب مني إنه يستلف فلوس عشان أنا ضد الموضوع ده.. أنا عارف إن الحياه صعبة بس على قد لحافك مد رجليك.. شكرا».

تصريح مزاولة المهنة

وقد تقدم عدد من مقدمي البرامج بأوراقهم للحصول على تصريح مزاولة المهنة في مقر نقابة الإعلاميين أو تجديده ومنهم خيري رمضان مقدم برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، دينا رامز مقدمة برنامج «ست الستات» على قناة «صدى البلد»، محمود سعد مقدم برنامج «باب الخلق» على قناة «النهار»، نشوى مصطفى مقدمة برنامج «بنت البلد» على قناة «صدى البلد»، عدلي القيعي، مقدم برنامج «ملك وكتابة» على قناة «الأهلي»، إبراهيم المنيسي مقدم برنامج «ملك وكتابة» على قناة «الأهلي»، أحمد حسام ميدو، مقدم برنامج «أوضة اللبس» على قناة «النهار»، حمدي رزق مقدم برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، إبراهيم عيسى مقدم برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أحمد موسى مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد».

نقابة الإعلاميين

من جانبه قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك 5 فئات من العاملين بمهنة الإعلام مطالبين بتقنين أوضاعهم وفقا لقانون نقابة الإعلاميين وهي: «التقديم والإعداد والإخراج والمراسلة والتحرير».

ولفت سعدة في تصريح سابق لـ«الوطن» أنه تتم مراجعة تترات البرامج في الراديو والتليفزيون ومطابقة الأسماء الواردة بهذه التترات ومراجعتها مع إدارة القيد والتصاريح لمعرفة ما إذا كان العاملون في هذه المحطات والقنوات قننوا أوضاعهم أم لا، وشدد على أنه سيتم تطبيق القانون على الجميع سواء فيما يتعلق بالعاملين في القنوات الفضائية أو محطات الراديو.