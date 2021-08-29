الإحصاء: 24% زيادة في متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين بالقطاع العام 2020

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال 2020، إلى 1834 جنيها، مقابل 1479 جنيهاً في عام 2019، بنسبة زيادة 24%، بينما اتخفض متوسط الأجر الأسبوعي في القطاع الخاص بنسبة 13.2%، ليصل إلى 885 جنيها في عام 2020، مقابل 1019 جنيها في 2019.

وأشارت النشرة السنوية لإحصاءات التوظف والأجور وساعات العمل عن عام 2020، التي تشمل بيانات العاملين بالمنشآت التي تضم أقل من 10 عاملين، لعدد من المؤشرات، أبرزها:

- 940 جنيهاً متوسط أجر الذكور في كل من القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مقابل 1295 جنيهاً عام 2019.

- 776 جنيهاً متوسط أجر الإناث في كل من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص مقابل 1220 جنيهاً عام 2019.

- 1822 جنيهاً متوسط أجر الذكور في القطاع العام والأعمال العام مقابل 1455 جنيهاً عام 2019.

- 1913 جنيهاً متوسط أجر الإناث في القطاع العام والأعمال العام مقابل 1649 جنيهاً عام 2019.

- 911 جنيهاً متوسط أجر الذكور في القطاع الخاص، مقابل 1052 جنيهاً عام 2019.

- 745 جنيهاً متوسط أجر الإناث في القطاع الخاص، مقابل 906 جنيهات عام 2019.

- 2059 جنيهاً متوسط الأجر الأسبوعي للعاملين في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار -وهو أعلى متوسط أجر أسبوعي- مقابل 1516 جنيهاً عام 2019.

متوسط الأجر الأسبوعي لأهم الأنشطة الأقتصادية

وجاء متوسط الأجر الأسبوعي لأهم الأنشطة الأقتصادية في عام 2020، كالتالي:

- 1089 جنيهاً لنشاط التشييد والبناء، مقابل 1417 جنيهاً عام 2019.

- 1726 جنيهاً لنشاط التعدين واستغلال المحاجر مقابل 2003 جنيهات عام 2019.

- 950 جنيهاً لنشاط النقل والتخزين، مقابل 1716 جنيهاً عام 2019.

نشاط التعليم يسجل أقل متوسط أجر أسبوعي في 2020

وسجل نشاط التعليم أقل متوسط أجر أسبوعي حيث بلغ 549 جنيهاً مقابل 593 جنيهاً عام 2019.

وجاء متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين في كل من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص 54 ساعة.