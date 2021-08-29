لأغراض التصدير.. 11 معلومة لتحسين زراعة الجوافة بالإسكندرية

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل الوزارة، عدة قوافل للمرور على مزارع الجوافة في عزبة «المنشية البحرية» بمنطقة المعمورة، حيث تعمل هذه القوافل على تقديم شرح واف ومعلومات مبسطة عن العمليات الزراعية المهمة للجوافة، وبعض العمليات التي يمكن أن تساعد في زيادة محصول الأرض فعلياً، خاصةً عمليات التقليم والخف والتسميد.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، 11 معلومة هامة لتحسين زراعات الجوافة، لأغراض التصدير للخارج، وفقاً لبروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة وشركات الخدمات الزراعية، حول تحسين جودة المحصول.

الطريقة السليمة لمراعاة شجر الجوافة

تقول المهندسة صافيناز محمد الفضالي، مدير إدارة البساتين في مديرية الزراعة بالإسكندرية، إن شجرة الجوافة التي عمرها 5 سنوات أو تزيد عن ذلك، تحتاج من 3 إلى 4 «مقطف» سماد بلدي كامل التحلل، ويفضل سبلة دواجن، توضع في فصل الشتاء، من شهر يناير إلى أول فبراير.

وأضافت «الفضالي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم إضافة 250 جراماً «سلفات بوتاسيوم» بعد كامل العقد، وتكرر نفس المعاملة بعد 60 يوماً، وقبل اكتمال النضج، وتحسين جودة الثمار وارتفاع نسبة السكر، كما يتم إضافة 200 جرام سماد آزوتي في منتصف شهر فبراير، مع أول رية، وتكرار المعاملة في شهر مايو.

وأكدت أن أشجار الجوافة تحتاج إلى اتزان المعدل المائي لها، وتتم أول رية في منتصف شهر فبراير، ثم في شهر مايو، بينما في فصل الصيف، تحتاج إلى تقارب فترات الري، على حسب كل منطقة، وتتباعد فترات الري بعد ذلك مع حلول الخريف.

أمراض تصيب شجر الجوافة

وأوضحت مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالإسكندرية أن أشجار الجوافة تُصاب ببعض الأمراض، منها «العفن الهبابي»، وهو مرض خطير يمنع الأوراق من عملية التمثيل الضوئي، لذلك يجب رش زيت شتوي مع مبيد مناسب موصى به خلال فصل الشتاء.

ولفتت إلى أن أخطر الأمراض التي تصيب شجرة الجوافة هي «ذبابة الفاكهة»، حيث تضع الأنثى بيضها في مبيض الزهرة أثناء فترة التزهير، وبعد العقد يفقس البيض وتخرج اليرقات متوحشة تسكن داخل الثمرة، وبذلك يفقد المحصول قيمته التسويقية، لذلك لابد من رش مبيد مناسب في بداية التزهير، ويكون ذلك في شهر فبراير تقريباً.

مكافحة ذبول شجر الجوافة

وأشارت إلى أنه قد يصاب المحصول بالحشرات القشرية، ويتم مكافحته بالزيت المعدني، كما يتم مكافحة ذبول أشجار الجوافة بالرش بالكبريت الميكروني، بمعدل 2 جرام لكل لتر ماء، وشددت على ضرورة المحافظة على الانتظام في الري خلال موسم الشتاء، لتفادي تصمغ الأشجار، مع ضرورة التخلص من الحشائش، وجمع نواتج التقليم، وجمع النواشف من الأوراق المتساقطة والتخلص منها خارج المزرعة.

«تصويم» شجر الجوافة

واختتمت مدير إدارة البساتين بمديرية الزراعة بالإسكندرية نصائحها بالحديث عن «التصویم»، وهو عبارة عن تعطيش الأشجار لفترة من السنة، ثم ريها بعد ذلك، وتزهر بعد الري في ميعاد غير وقت التزهير الأصلي، بشرط أن يكون عمر الشجرة لا يقل عن 6 سنوات للتصويم، مشيرةً إلى أنه يتم تصويم أشجار الجوافة لتعطي إنتاجاً طول الموسم.

وأكدت «الفضالي» أنه يبدأ ري الجوافة الصائمة من 15 يوليو إلى 10 أغسطس، حيث أن معاملاتها تختلف باختلاف مواعيد الري، والهدف زيادة مدة الإنتاج على أن تتواجد الجوافة في الأسواق لمدة أطول.