الإسكندرية تصدر 3 توصيات لزراعة الأرز الجاف

أصدرت مديرية الزراعة بالإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكى محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة، 3 توصيات لزراعة الأرز الجاف، وذلك خلال ندوة إرشادية بزمام جمعية الروضة امتداد أبيس، من أجل إيصال التوصيات المرجوة للمزارعين من أجل حصاد متميز.

الندوة جاءت بحضور عدد من الباحثين، ومنسقي محصول الأرز بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى رئيس قسم المحاصيل الحقلية بالمديرية، ورئيس قسم البرامج الإرشادية بالمديرية، وأخصائيي المحاصيل الحقلية.

توصيات لزراعة الأرز الجاف في الإسكندرية

- رش العناصر الصغرى وأهمها البوتاسيوم والماغنسيوم فى بداية الزراعة ونمو النباتات.

- عدم التسميد أثناء التزهير.

- رش المبيد المناسب لمكافحة الحشائش فى المراحل الأولى لنموها.

الإرشاد الزراعي: نباتات الأرز الجاف بحالة جيدة

من جهتها أكدت المهندسة تريزا سعد عطا لله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعى، أنه تم المرور على المحاصيل الأرز الجاف وتبين أن النباتات بحاله جيدة، مشيرة إلى تكثيف المرور للمتابعات وتنظيم الندوات لتوعية المزارعين.

تجربة الأرز الجاف في الإسكندرية

يذكر أنه تم تنفيذ تجربة الأرز الجاف بزراعة 400 فدان في موسم 2020، بعدما تم زراعة 80 فدان عام 2019، بينما لم يتم الحصر بعد للمزروع في عام 2021، فيما أكدت مديرية الزراعة على أنه أثبت نتائج إيجابية كبيرة، على رأسها توفير كميات كبيرة من مياه الري مقارنة بالري بنظام الغمر، وذلك طبقًا لقرار وزير الموارد المائية والري بزراعة الأرز على مياه الترع، وعلى مياه الصرف الزراعي.