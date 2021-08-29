نقيب الأشراف: النهوض الحقيقي بالأسرة على رأس أولويات الرئيس السيسي

قال السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، إنّ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، لافتا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية منذ توليه دفة القيادة في مصر، بغرض تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة للمواطن المصري، فضلا عن تقديم خدمات ومبادرات لتحسين حياته، وبينها «حياة كريمة» لتطوير وتنمية الريف المصري، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

النهوض بالأسرة المصرية على رأي أولويات التنمية في مصر

وأضاف نقيب الأشراف، في بيان عنه، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع النهوض الحقيقي بالأسرة المصرية على رأس أولويات التنمية في مصر، مشددا على أنّ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، سيؤتي ثماره في القريب العاجل.

المشروعات القومية التي يطلقها الرئيس لم تحدث في العصر الحديث

وشدد نقيب الأشراف، على أنّ المشروعات القومية والمبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تحدث في العصر الحديث، وتهدف إلى بناء الإنسان وترسخ قيم التكافل والتراحم، كما تحث على تزكية النفس، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة.

وتابع السيد محمود الشريف: تدعو نقابة الأشراف جموع المصريين من أبناء الوطن للمشاركة في هذه المبادرات، وأن يكونوا سندا وظهيرا للقيادة لإتمام هذه المشروعات، التي ترسخ قيم التكافل والتراحم والترابط بين أبناء المجتمع، اضطلاعا بدورها التاريخي والروحي في الحركة الوطنية الحديثة.

اجتماعات الحكومة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تمهيدا لإطلاقه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومسؤولي شركات الخطة الإعلامية للمشروع.

وعُقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي التابع لوزارة التخطيط.