أول عيد ميلاد بعد رحيلها.. تعرف على الوصية الكاملة لـ«جيهان السادات»

قرابة 50 يوما، كانت الفارق بين يوم رحيلها الذي أفجّع كثير من محبيها، والذكرى الأولى لميلادها بعد الرحيل التي تحل اليوم، 50 يوما غابت فيها جيهان السادات، ليأتي احتفال عيد الميلاد في غيابها للمرة الأولى، بعد رحلة طويلة كانت شاهدة فيها من داخل القصر الرئاسي على فترة صعبة من تاريخ مصر، وهي فترة الحرب والسلام في السبعينيات، ثم خاضت مشوارا أكاديميا بين جامعات مصر والولايات المتحدة الأمريكية كأستاذة وباحثة، حتى وافتها المنيّة بعد صراع مع مرض السرطان اللعين استمر لنحو عامين.

50 يوما على رحيل جيهان السادات

وكشفت مصادر كانت مقربة إلى السيدة الراحلة جيهان السادات التي اشتهرت بلقب «سيدة مصر الأولى»، عن التفاصيل الكاملة لوصيتها قبل الوفاة، والتي تركزت حول قرية الأطفال الأيتام، التي أسستها في مصر على غرار تجربة دنماركية شاهدتها في أوروبا، وحاولت نقلها إلى مصر: «جيهان السادات طلبت استمرار المشروع الذي أسسته بين القاهرة والإسكندرية والغربية، تحت اسم الـsos، وتعني (أنقذوا أرواحنا)، وكانت تحلم بأن يشمل المشروع كل محافظات مصر، وأن تنشئ في كل محافظة قرية للأيتام».

قرية الأيتام.. مشروع جيهان السادات ووصيتها بعد الوفاة

«قرية الأيتام» التي أسستها جيهان السادات، أحد أهم المشروعات الاجتماعية التي تعالج قضية الأطفال الذين ليس لهم أب أو أم، ويعانون من العيش وحدهم دون أسرة، حيث تستقبل القرية بفروعها الثلاثة الأطفال من عمر يوم حتى 3 سنوات من الجنسين، ويحصلون على كل الخدمات حتى إنهاء مرحلة التعليم، ليبدأوا حياتهم الطبيعة داخل المجتمع.

وأضافت المصادر، أنّ الوصية الثانية للسيدة جيهان السادات كانت تتعلق بمكان دفنها، وهي الوصية التي جرى تنفيذها، حيث طلبت أن تُدفن بجوار جثمان زوجها الراحل الرئيس الشهيد أنور السادات، في منطقة المنصة بمدينة نصر، وهي المنطقة ذاتها التي شهدت الحادث الإرهابي في 1981، الذي راح ضحيته الرئيس السادات خلال الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

جيهان وأنور.. قصة حب لا تنتهي

وأشارت المصادر إلى أنّ السيدة جيهان السادات أبدت رغبتها الشديدة في أن تدفن بجوار جثمان زوجها بعد رحيلها، وهي رغبة تعبر عن مدى العلاقة الشديدة والحب الكبير الذي جمعهما لأكثر من 30 عاما.

ورحلت جيهان السادات في 9 يوليو الماضي، بعد رحلة علاج من مرض السرطان خارج وداخل مصر، وولدت في العام 1933 بمحافظة القاهرة، وحصلت على العديد من المؤهلات العلمية، ومنها بكالوريوس في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977، وماجستير في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1980، ودرجة الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1986، ونالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي.

جيهان السادات.. سيدة من مصر

وتزوجت جيهان السادات بالرئيس الراحل محمد أنور السادات في 1949، وكان السادات في ذلك الوقت متزوجا ولديه 3 بنات هنّ: رقية وراوية وكاميليا، ورزقت منه بـ3 بنات، هنّ «لبنى» و«نهى» و«جيهان» وولد واحد هو «جمال»، وكتبت جيهان السادات ذكرياتها في كتاب حمل اسم «سيدة من مصر».