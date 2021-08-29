وزير التعليم العالي: الأماكن المتاحة في الجامعات والمعاهد تزيد كل عام

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ انخفاض المجاميع جاء مصاحبا للحدود الدنيا للقبول في الجامعات، فضلا عن أنّ الأماكن المتاحة في الجامعات والمعاهد لا تتغير، بل تزيد كل عام طبقا لتوصيات الحكومة لإتاحة أماكن للطلاب.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، أنّ معدلات الانخفاض تصل بين 7% و10%، لافتا إلى زيادة 8 كليات في تنسيق هذا العام.

وأوضح عبدالغفار، أنّ طلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021 لديهم كثير من الأماكن الشاغرة، فطلاب علمي علوم أمامهم أماكن شاغرة في كليات مختلفة، منها «طب بيطري، تمريض، زراعة، والكليات التكنولوجية»، وكليات القسم الأدبي لديهم فرص في كليات «ألسن، إعلام، وباقي الكليات النظرية»، وكليات علمي رياضة أمامهم فرص للالتحاق بكليات «هندسة، حاسبات ومعلومات، والجامعات التكنولوجية».

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