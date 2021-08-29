تعرف على التنسيق الداخلي لكلية الآداب جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن التنسيق الداخلى للأقسام المختلفة داخل الكلية، وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد2021-2022، وتعتمد كلية الآداب على نظام الساعات المعتمدة فى مختلف الأقسام.

وحددت الجامعة شروط كل قسم من الكلية لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى اللالتحاق بالكلية، عقب الانتهاء من أعمال التنسيق الفترة المقبلة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية شروط الأقسام بكلية الآداب:-

- قسم الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، يشترط أن يكون الطالب حاصل على درجة 38/50، على الأقل في اللغة الأنجليزية.

- قسم الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، يشترط اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الترجمة التخصصية بالصينية، يشترط اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الترجمة التخصصية اليابانية، أن يكون الطالب حاصلا على 65% فى مجموع اللغات، بالإضافة لاجتياز المقابلة.

- قسم الترجمة التخصصية باللغة الإسبانية، يشترط اجتياز المقابلة الشخصية، ويقبل القسم 100 طالب فقط.

- قسم الترجمة التخصصية الالمانية، يشترط حصول الطالب على 65% من مجموع اللغات الثلاتة، بالإضافة لاجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم اللغة العربية وآدابها وثقافتها لغير الناطقين بها، يقبل طلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها فى بلدانهم، بالإضافة لحملة الشهادات العليا بعد إجراء مقاصة للمقررات المناظرة التى درسوها خارج القاهرة.

- قسم الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية، أن يكون الطالب حاصل علي 49/50 في مادة اللغة الإنجليزية، بالإضافة لاجتياز المقابلة الشخصية.

قسم المساحة ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، يشترط اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم اللغة الصينية لإدارة الأعمال، يشترط اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الترجمة التخصصية باللغة العبرية، يشترط اجتياز المقابلة الشخصية.

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم:-

- صورة من بطاقة الترشح تطبع من موقع التنسيق.

- شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

- شهادة الميلاد.

- وصل كهرباء أو مياه.

- 8 صور شخصية.

- صورة البطاقة الشخصية.