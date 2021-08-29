حسن شاكوش ورضا البحراوي.. خلافات نجوم المهرجانات الشعبية في الساحل

أثار الفنان حسن شاكوش جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا، مساء أمس، بعد حفلته بمدينة العلمين بالساحل الشمالي، حيث حدثت مشاجرة بينه وبين المطرب الشعبي رضا البحراوي وفرقته.

تفاصيل الخلاف بين حسن شاكوش ورضا البحراوي

وكان الثنائي يتواجد على خشبة المسرح في نفس التوقيت، وطلب «شاكوش» من الفرقة النزول من على خشبة المسرح من أجل بدء حفلته الغنائية.

وتدخل مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا بين حسن شاكوش ورضا البحراوي وحاول تهدئة الأمر، ليكمل حسن شاكوش حفله الغنائي، وبالفعل استمر الغناء حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

حمو بيكا يتدخل لحل الأزمة

وقدم حسن شاكوش عددا من الأغنيات التي يحبها الجمهور منها «حبيتي افتحي شباكك، انتي بسكوتاية مقرمشية، هنعمل لغبطيطا»، بالإضافة لعدد آخر.

أزمات حسن شاكوش في الساحل الشمالي

أزمة مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش في الساحل الشمالي لم تكن الأولى التي تحدث خلال إحياءه لحفله الغنائي في الساحل الشمالي، حيث أنه مع بداية شهر أغسطس الجاري، حدث أزمة بينه وبين قوات الأمن أثناء قيادته سيارة بدون لوحات معدنية في مارينا بالساحل الشمالي.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد تم تحرير مخالفة لسيره بسيارة دون لوحات رقمية، وتم فحص السيارة والأوراق الخاصة بها للتأكد من ملكية حسن شاكوش لها.