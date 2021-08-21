منها «مفيش رجالة».. 5 شروط لحضور حفل حسن شاكوش بالساحل مساء اليوم

يستعد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، لإحياء حفلاً غنائيًا، مساء اليوم السبت، بأحد شواطئ الساحل الشمالي والمقرر أن يستمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.

شروط حضور حفل شاكوش بالساحل

وهناك 5 شروط وضعها المنظمون لحضور حفل حسن شاكوش بالساحل الشمالي، ترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- للسيدات فقط «مفيش رجالة».

- ممنوع حضور الأطفال الذكور ممن هم فوق الـ5 سنوات.

- 450 جنيه ثمن التذكرة للفرد الواحد.

- الأطفال أقل من 7 سنوات لن يدفعوا ثمن التذكرة.

- البنات الصغيرات اللاتي تجاوزن الـ7 سنوات يدفعن ثمن التذكرة كاملة.

أزمات حسن شاكوش بسبب «كافي شوب» وسيارة بدون «أرقام»

وكان الفنان حسن شاكوش، مع بداية شهر أغسطس الجاري، أحيا حفلًا بالساحل الشمالي، حيث تعرض لواقعة أدت إلى تصدره محركات البحث، وذلك بعد التحفظ عليه من قبل قوات الأمن أثناء قيادته لسيارة بدون لوحات معدنية في مارينا بالساحل الشمالي، وتم تحرير مخالفة لسيره بسيارة بدون لوحات رقمية، حيث تم فحص السيارة والأوراق الخاصة بها للتأكد من ملكية حسن شاكوش لها.

وفي شهر أبريل الماضي، تعرض شاكوش لأزمة أيضا عندما تم إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية خلال حفل افتتاحه «كافيه» خاص به في مدينة نصر والذي حضره عدد كبير من نجوم الفن، بسبب وجود مخالفات وعدم الحصول على ترخيص، فضلًأ عن استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، حيث تم غلق الكافيه بالشمع الأحمر، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق.