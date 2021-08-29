تعرف على نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2021 على مستوى الجمهورية

ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 2021 - 2022، وبدأ الطلاب في البحث عن نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2021 على مستوى الجمهورية بجميع الجامعات، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد الطالب أو ولي الأمر معرفته عن تنسيق كلية الهندسة في جميع المحافظات.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن رسميًا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 2021، وكشف أيضا عن الحد الأدنى لكل كلية في المرحلة الأولى للشعب علمي رياضة وعلوم، والشعبة الأدبية.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021

ويستطيع أولياء الأمور والطلاب معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الدخول عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، الذي أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بجميع الجامعات.. نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2021 على مستوى الجمهورية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لجميع كليات الهندسة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وهي كالتالي:

1 - هندسة القاهرة من 356 درجة.

2 - هندسة المنصورة من 355 درجة.

3 - هندسة دمياط من 354 درجة.

4 - هندسة عين شمس من 349 درجة.

5 - هندسة الإسكندرية من 347 درجة.

6 - هندسة طنطا من 344 درجة.

7 - هندسة كفر الشيخ من 342 درجة.

8 - هندسة الزقازيق من 341 درجة.

9 - هندسة المنوفية في شبين الكوم من 340 درجة.

10 - هندسة قناة السويس في الإسماعيلية من 340 درجة.

11 - هندسة بور سعيد من 338 درجة.

12 - هندسة حلوان من 336 درجة.

13 - هندسة بنها من 335 درجة.

14 - هندسة السويس من 334 درجة.

15 - هندسة بنها في شبرا من 333 درجة.

16 - هندسة سوهاج من 332 درجة.

17 - هندسة حلوان في المطرية من 331 درجة.

18 - هندسة بني سويف من 329 درجة.

19 - هندسة الفيوم من 329 درجة.