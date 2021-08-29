كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول بالجامعات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، منذ قليل، في مؤتمر صحفي، بمشاركة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كاشفًا وجود انخفاض كبير في نتيجة الحد الأدنى للقبول في الجامعات العام الدراسي المقبل 2021 -2022، عن العام الماضي بنسب مئوية تقترب من 9% انخافض عن العام الماضي.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى شعبة علمي علوم

الطب البشري: 90.73.

طب الأسنان: 90.24%.

العلاج الطبيعي: 88.54%

الصيدلية: 88.53%

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى علمي رياضة

الهندسة: 80% فأقل وهناك أماكن شاغرة للمرحلة الثانية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية

الاقتصاد والعلوم السياسية: 83.9%.

الألسن: 80.73.

الآثار: 78.29%.

فنون جميلة: 67.8%.

كما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الكليات المتاحة والمتبقية للمرحلة الثانية لطلاب الشعب الثلاثة العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي، وهي كالآتي:

الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب العلمي علوم:

كلية الطب البيطري.

كلية التمريض.

كلية العلوم.

كلية الزراعة.

الجامعة التكنولوجية.

الحاسبات والمعلومات.

الذكاء الاضطناعي.

الاقتصاد والعلوم السياسية.

الألسن.

الإعلام.

الكليات المتبقية في المرحلة الثانية لطلاب شعبة العلمي رياضة

الهندسة.

الحاسبات والمعلومات.

الذكاء الاصطناعي.

التخطيط العمراني.

فنون جميلة.

الجامعات التكنولوجية.

الألسن.

الإعلام.

الاقتصاد والعلوم السياسية.

الكليات المتبقية لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية

كليات التربية.

الحقوق.

السياحة والفنادق.

الخدمة الاجتماعية.

كما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار موعد بدء المرحلة الثانية لنتيجة تنسيق القبول بالجامعات 2021 - 2022، والتي تبدأ من يوم الثلاثاء 31 أغسطس وتستمر لمدة 5 أيام وتنتهي في 4 سبتمبر.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول في الجامعات، فهي كالآتي:

أولًا: الشعبة العلمية

يكون الحد الأدنى للقبول في الجامعات بالنسبة للشعبة العلمية بشقيها الرياضة والعلوم، عند 254.5 درجة بمعدل (62.07%).

ثانيًا: الشعبة الأدبية

يكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بما يعادل (58.05%).