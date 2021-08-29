يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 2021 - 2022، حيث تُعلن بعد قليل، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 من جانب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المنتظر الإعلان بشكل رسمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 2021 - 2022 من خلال مؤتمر صحفي من جانب وزارة التعليم العالي، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد عطا المشرف على التنسيق، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2021 من خلال المؤتمر، إضافة إلى موعد بدايتها، مع موعد مرحلة تقليل الاغتراب.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 2021 2022

وتستعرض «الوطن» لمختلف أولياء الأمور والطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021، رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 2021 2022، حيث يُمكن لجميع الطلاب معرفة الكلية التي التحقوا بها في التنسيق، من خلال الضغط على الرابط ثم معرفة الكلية والجامعة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أوضحت أنّه يُمكن لمختلف الطلاب التعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 من خلال الموقع الإلكتروني، بعد الإعلان عنها بشكل رسمي خلال ساعتين.

الجامعات تستعد للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021

وكشفت العديد من الجامعات الحكومية، عن أنّها مستمرة في استعداداتها فيما يخص تنسيق القبول في الجامعات، عن طريق تجهيز معامل الحاسب الآلي لمساعدة الطلاب في عمليات التنسيق، فضلا عن تحديث الأجهزة، وتجهيز السيرفرات، ومن المنتظر أن تكون هناك زحاما ملحوظا خلال المرحلة الثانية من التنسيق، وأعداد أكبر ممن سجلوا في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021.

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