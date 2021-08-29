الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول في الجامعات عبر «الوطن»

يُمكن الآن لجميع أولياء الأمور الطلاب، الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول في الجامعات عبر «الوطن»، وذلك بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق رسميًا من جانب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول في الجامعات عبر «الوطن»

ويُتيح موقع «الوطن» للجميع معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للقبول في الجامعات، من خلال دخول الطالب أو ولي أمره عبر رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، ومعرفة النتيجة بعد الدخول على رابط التنسيق.

مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل، أعلن من خلاله عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 2021 - 2022 وذلك بشكل رسمي، وبحضور كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، والسيد عطا المشرف على التنسيق.

وكشف وزير التعليم العالي، من خلال المؤتمر، الذي تمّ إذاعته وبثه مباشرة، الحد الأدنى للكليات المختلفة سواء الخاصة بالشعبة العلمية علمي ورياضة، أو كليات الشعبة الأدبية، كما كشف أيضًا عن الكليات التي مازلت بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية أمثال، الإعلام والسياسة والاقتصاد والألسن.

وأوضح عبدالغفار، خلال المؤتمر، أنَّ الحد الأدنى لكلية الطب البشري هو 90.73%، وأن الحد الأدنى لكلية الأسنان هو 90.24%، والحد الأدنى لكلية الصيدلة 88.53%، إضافة إلى الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي وهو 88.54%.

وأضاف وزير التعليم العالي، أنَّ الحد الأدنى لطلاب الشعبة الأدبية، في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية هو 83.9%، أما كلية الألسن فالحد الأدنى 80.3%، والحد الأدنى لكلية الإعلام هو 79.4%، إلى جانب أن الحد الأدنى لكلية الآثار 78.2%، والحد الأدنى لكلية فنون جميلة 67.8%.