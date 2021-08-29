رئيس التحرير

محمود مسلم

التعليم العالي: تنسيق المرحلة الثانية يبدأ بـ62.7% للعلمي و58% للأدبي

كتب:

نرمين عفيفي
12:24 م | الأحد 29 أغسطس 2021
التنسيق

التنسيق

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021، تبدأ في شعبة علمي علوم وعلمي رياضة بنسبة مئوية 62.7% فأكثر، والشعبة الأدبية 58% فأكثر.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021، أنّ الشهادات الأجنبية بدأت التقديم من يوم السبت 14 أغسطس، وهناك بعض الشهادات متأخرة، وسيتم المد للأربعاء 15 سبتمبر.

وتابع عبدالغفار أنّ تنسيق الشهادات الفنية يبدأ في النصف الأول من سبتمبر 2021، والوزارة مستعدة للمرحلة الثانية من التنسيق جيدًا، مشيدًا بضبط التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق رغبات الطلاب واستيعاب طلاب المرحلة الثانية والثالثة.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم العالي سابقا: تقدمنا للمركز الـ30 بدوريات النشر العلمية

وزير التعليم العالي يتفقد مقر مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وزير التعليم العالي: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 ستسعد جميع الطلاب

«التعليم العالي»: أماكن شاغرة بكلية الهندسة والحد الأدنى للصيدلة 88.53%

التعليم العالي: أماكن خالية لطلاب المرحلة الثانية بكليات الهندسة