التعليم العالي: تنسيق المرحلة الثانية يبدأ بـ62.7% للعلمي و58% للأدبي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2021، تبدأ في شعبة علمي علوم وعلمي رياضة بنسبة مئوية 62.7% فأكثر، والشعبة الأدبية 58% فأكثر.

وأضاف وزير التعليم العالي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021، أنّ الشهادات الأجنبية بدأت التقديم من يوم السبت 14 أغسطس، وهناك بعض الشهادات متأخرة، وسيتم المد للأربعاء 15 سبتمبر.

وتابع عبدالغفار أنّ تنسيق الشهادات الفنية يبدأ في النصف الأول من سبتمبر 2021، والوزارة مستعدة للمرحلة الثانية من التنسيق جيدًا، مشيدًا بضبط التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق رغبات الطلاب واستيعاب طلاب المرحلة الثانية والثالثة.