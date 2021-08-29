تونة ومربى وجبنة ومسحوق.. أبرز منتجات فارق نقاط الخبز لبطاقات التموين

يحصل العديد من المواطنين المستحقين للدعم التمويني والحاملين للبطاقات التموينية على جزء من حصة الخبز المدعم لهم طوال الشهر، ويتركون باقي هذه الحصة التي تختلف من بطاقة تموينية لأخرى باختلاف عدد أفراد البطاقة، حيث يحصل كل مواطن في بطاقة التموين على 5 أرغفة يوميا، وبالتالي تحصل البطاقة التي بها 4 أفراد على 600 رغيف على مدار الشهر، في حين تحصل البطاقة التي بها 3 أفراد على 450 رغيفا بالشهر، والبطاقة التي بها فردين فقط على 300 رغيف بالشهر، وبطاقة الفرد الواحد حصته 150 رغيفا على مدار الشهر.

كيف يحصل المواطن على باقي حصة الخبز المدعم؟

وحددت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، آلية حصول المواطنين على باقي حصة الخبز المدعم، حيث تمنح الحكومة للمواطن حصة الرغيف المتروك بضعف ثمنه، أي يحصل المواطن على 10 قروش مقابل تركه لكل رغيف عيش لا يصرفه على بطاقة التموين، وحددت الوزارة في هذا الشأن أن يختار المواطن بهذا الفارق والمسمى "فارق نقاط الخبز" على ما يحتاجه من سلع تموينية أساسية توفرها الوزارة لمنافذ صرف السلع للمواطنين.

40 ألف منفذ لصرف سلع التموين على مستوى المحافظات

وتضخ وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغدائية العديد من السلع الغذائية والمجمدة والسلع غير العذائية إلى منافذ صرف السلع المنتشرة في المحافظات، والبالغ عددها حتى الأن 40 ألف منفذ ما بين منافذ للبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية.

1200 سلعة غذائية ومعلبات ومنظفات بفروع المجمعات

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغدائية ما يقرب من 1200 سلعة لفروع المجمعات الاستهلاكية، يستطيع المواطن أن يختار من بين هذه السلع على حسب رغبته ضمن فارق نقاط الخبز، وتشمل هذه القائمة سلع غدائية مثل المعلبات بأنواعها من معلبات تونة ومربى وجبن، وأيضا السلع المجمدة مثل اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، واللحوم المصنعة بأنواعها مثل السجق والبرجر والكفتة، وأيضا السلع غير الغذائية مثل المنظفات وعلب المناديل وأكياس مساحيق الغسيل العادية والأوتوماتيك والصابون بأنواعه.

وإلى جانب هذه السلع تتوافر أيضا السلع الأساسية التموينية داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنها الأرز والزيت والسكر والمكرونة.