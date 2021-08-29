وزير البترول: احتمالات جيدة لاكتشاف المزيد من الآبار

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعيات العامة لشركتي عجيبة والفرعونية للبترول، من خلال تقنية الفيديوكونفرانس؛ لاعتماد نتائج أعمال عام 2020/ 2021.

تنفيذ مشروعات مع الشركاء الأجانب

وأكد «الملا» خلال أعمال الجمعيات، أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا في ضوء ارتفاع الأسعار العالمية للبترول، والإسراع بتنفيذ المشروعات لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز التي تعد من أولويات العمل البترولي، بالتنسيق مع الشركاء الأجانب؛ لتحقيق معدلات أداء متميزة مماثلة لما تحقق في مشروعات بترولية أخرى وأن هناك احتمالات جيدة لاكتشاف المزيد من الآبار وسرعة وضعها على الإنتاج.

عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

وشدد الوزير على أن تشهد إجراءات التحول الرقمي في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، أداء أسرع وتحقيق المزيد من التقدم للمساهمة في تحسين الأداء وسرعة اتخاذ القرار، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكافة المواقع والمنشآت البترولية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والأمن الصناعى وحماية البيئة.

269 مليون دولار.. حجم الاستثمارات في «عجينة»

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد مصطفي رئيس شركة عجيبة، أن حجم الاستثمارات بلغ خلال العام الجاري نحو 269 مليون دولار، كما بلغ متوسط الإنتاج نحو 40 ألف برميل زيت خام يوميًا، ونحو 17 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وإضافة نحو 6 ملايين برميل زيت خام، ونحو 2ر4 مليار قدم مكعب غاز لاحتياطى الشركة القابل للاستخراج، كما تم تحقيق وفر بلغ نحو 5ر27 مليون دولار من خلال استخدام التكنولوجيات والتصميمات الحديثة في عمليات الحفر وزيادة كفاءة المعدات واستخدام الحلول البديلة.

إنشاء محطة معالجة الغازات بطاقة استيعابية 180 مليون قدم مكعب

وتم خلال الجمعية استعراض أهم المشروعات التى تنفذها عجيبة ومن أهمها البدء في تنفيذ مشروع إنشاء محطة معالجة الغازات بطاقة استيعابية 180 مليون قدم مكعب يوميًا لإنتاج نحو 150 مليون قدم مكعب غاز يوميًا وحوالي 10 آلاف برميل من الزيت الخام، بالإضافة إلى مشروعات تطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية بحقول مليحة وفرس وتطوير البنية التحتية لجنوب غرب مليحة، موضحًا أنه يتم حاليًا تنفيذ خطة للتحول الرقمى بجميع القطاعات في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في أنشطة الحقول من خلال تطبيق نظم مراقبة آبار البترول عن بعد.

162 مليار قدم مكعب.. إجمالي الغاز المباع

كما استعرض المهندس عصام الدين العجراوى رئيس الشركة الفرعونية للبترول النتائج التى تحققت خلال العام، حيث أشار إلى تحقيق معدلات إنتاج تفوق الخطة المحددة خلال العام، وأن إجمالى الغاز المباع بلغ 162 مليار قدم مكعب، بالإضافة إلى 3ر3 مليون برميل متكثفات، وأشار إلى أنه تم النجاح في خفض معدل التناقص الطبيعى للإنتاج وتحسين معدلات الإنتاج اليومية وزيادة كفاءة محطة المعالجة مما كان له أثر إيجابى في المحافظة على استقرار الإنتاج.

وأضاف أنه بالنسبة لمجال المشروعات فقد تم الانتهاء من حفر وإكمال الآبار أتول -4 وقطامية مما ساهم في إضافة 160 مليون قدم مكعب غاز يوميًا منذ ديسمبر 2020، كما أشار إلى القيام بالعديد من المشروعات لتعزيز السلامة وكفاءة التشغيل والبنية التحتية، وشحن وتخزين المتكثفات.

حضر أعمال الجمعيتين الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعي والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ونوابه للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات المشتركة وممثلى شركتى إينى الإيطالية وبى بى البريطانية.