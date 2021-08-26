«البيئة»: تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لشركات البترول

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن متابعة الموقف التنفيذى لخطط الإصحاح البيئى للمنشآت البترولية التى تقوم بالصرف على خليج السويس.

وأشارت الوزيرة إلى انتهاء الشركة العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء من خطة الإصحاح البيئى ووقف الصرف على البيئة البحرية، وكذلك شركة زيتكو بالبحر الأحمر، ووصلت نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى لشركة النصر للبترول (٦٥%)، حيث تم تشغيل الوحدة التجريبية (المرحلة الأولى) بصورة منتظمة ومستمرة لاستيعاب كمية مياه الصرف الصناعى بالكامل (حوالى 550 متراً مكعباً/ ساعة) لتتم معالجتها ودخولها كتغذية للمرحلة الثانية من المعالجة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت حوالى (25 مليون جنيه).

«فؤاد»: 22 مليون دولار تكلفة تطوير نظام معالجة الصرف الصناعي لشركة النصر

وأضافت الوزيرة أنه يجرى تنفيذ مشروع تطوير نظام معالجة الصرف الصناعى (المرحلة الثانية) لشركة النصر بقيمة إجمالية قدرها 22 مليون دولار، كما تم الانتهاء بنسبة 100% من تنفيذ أعمال إصلاح خطى الصرف الصناعى داخل البحر بطول 500 متر بتكلفة قدرت بحوالى (116 مليون جنيه).

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن نسبة تنفيذ خطة الإصحاح البيئى بشركة السويس لتصنيع البترول لتنفيذ إنشاء محطة معالجة الصرف الصناعى بالشركة وصلت لـ٣٥%، بتكلفة إجمالية للمشروع حوالى (24.3 مليون دولار).