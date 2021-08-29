افتتاح مشروع ترميم وتطوير وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا

افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد 29 أغسطس الجاري، وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

وأعرب الدكتور خالد العناني عن سعادته بوجوده اليوم في مدينة إسنا بصعيد مصر، لافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها والذي استغرق ما يقرب من عامين من العمل الجاد والشاق، واصفا إياها بالرائعة، وأن عملية الترميم أعادتها إلى سابق سحرها، مشرقة مرة أخرى لتجسد الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري، بالإضافة إلى تنمية المقومات السياحية للمدينة عن طريق إحياء وفتح أماكن جذب سياحي جديدة ووضع إسنا على خريطة السياحة، مما يعمل على تنشيط حركة السياحية الوافدة، ورفع الوعي السياحي والأثري وخلق فرص عمل جديدة لأهالي إسنا، مؤكدا على أن الاهتمام ليس فقط بالأثر بل بأهالي إسنا.

العناني يشيد بالتعاون مع الولايات المتحدة في مجال السياحة والآثار

وأشاد الدكتور خالد العناني بالتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السياحة والآثار، حيث تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للوزارة، حيث يعمل في مصر العديد من البعثات الأثرية الأمريكية في مجال التنقيب والترميم الأثري، بالإضافة إلى معهد بيت شيكاغو في الأقصر ومعهد البحوث الأمريكية بالقاهرة.

وقال وزير السياحة والآثار، إنها ليست المرة الأولى التي تشارك وكالة المعونة الأمريكية الدولية الوزارة في مشاريع ترميم و تطوير بالمناطق الأثرية، حيث قامت بمثل هذه المشروعات بالأقصر وأسوان والكرنك والجيزة والقاهرة التاريخية والأسكندرية.

وخلال الافتتاح، أعلن «العناني» أنه سيتم استقبال الزائرين للوكالة مجانا بنفس قيمة تذكرة دخول معبد إسنا، وذلك تنشيطا للحركة السياحية بالمدينة، والتشجيع على زيارتها، وفي نهاية الجولة قدم وزير السياحة والآثار الشكر لجميع الشركاء المعنيين بهذا المشروع، كما خص بالشكر فريق العمل من المهندسين والأثريين والمرممين المصريين لما بذلوه من جهد كبير في هذا المشروع.

تطوير وكالة الجداوي بإسنا

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري أن مشروع تطوير وكالة الجداوي يهدف إلى الحفاظ على الأثر وزيادة الوعي الأثري لدى المواطنين، وإعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا، بالإضافة إلى زيادة تنافسية قطاع السياحة من خلال تطوير مواقع التراث الثقافي والأثري في مصر.

وأشار العميد مهندس هشام سمير إلى أن المشروع استمر تنفيذه ما يقرب من العامين بالتعاون مع شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، حيث تضمنت الأعمال ترميم وتدعيم الأساسات والأعمدة والحوائط والأسطح والأسقف الخشبية وتنفيذ أعمال الأرضيات الداخلية وإحلال التربة، وترميم العناصر الخشبية من أبواب وشبابيك، بالإضافة إلى ترميم وتدعيم الواجهة وتركيب نظام إضاءة متطور وتطوير الموقع العام والمرافق الخارجية والداخلية، وجاري الإعداد لمشروع إعادة توظيف الأثر.

وقال الدكتور أسامة طلعت، إن وكالة الجداوي تشكل بانوراما أثرية مع معبد إسنا الروماني ومأذنة الجامع العتيق وأيضا النموذج الفريد لبقية آثار إسنا، وهي منشأة تجارية شيدها حسن بك الجداوي سنة 1207 هــ - 1792 م، والذي سمي بالجداوي لأنه تولى إمارة جده في عهد علي بك الكبير، سنة 1184هـ.

وكالة الجداوي في إسنا: مبيت التجار

وبنيت الوكالة من طابقين من الطوب الأحمر المعروف بالآجر، ويوجد بالطابق الأرضي مجموعة من الحوانيت لعرض السلع، أما الطابق العلوي فكان يستخدم لمبيت التجار ويمكن الوصول إليه عن طرق سلمين أحدهما بالجهة الشمالية والآخر بالجهة الغربية والشمالية الشرقية، وتطل واجهة الوكالة الرئيسية على معبد الإلة خنوم الشهير بمعبد إسنا، ويتوسط كتلة المدخل الذي يعلوه عقد مدبب بداخله ثلاثة عقود مدببة ويزخرف كوشتيه مداميك من الطوب الآجر.

آثار مدينة إسنا

ويوجد في إسنا العديد من المباني والمساجد الأثرية ذات الطابع الخاص، منها المسجد العمري، وهو أول مسجد بني في المدينة، وتنتمي إليه المئذنة والذي سمي بالمسجد العمري نسبة إلى عمر بن الخطاب وفقا للعهدة العمرية.

وقد تم هدم المسجد وأعيد بناءه مرة أخرى على الطراز الحديث، إلا أنه تم الإبقاء على المئذنة على وضعها القديم دون المساس بها، كما سمي أيضا بالمسجد العتيق والجامع الكبير.

ويوجد بمدينة إسنا اثنين من أقدم الأديرة وهما دير القديس «متاؤس الفاخوري نسبة إلى عمله في صناعة الفخار وهو يقع بمنطقة توماس، ويسكنه الرهبان الأرثوذكس، أما الدير الثاني فهو دير الشهداء»، كما تزخر المدينة بالعديد من واجهات المدينة التاريخية التي تعكس مدى التنوع الثقافي ومنها منطقة القيسارية.