«مش مفاجأة».. هندسة و«بيطري» وألسن بالمرحلة الثانية مثل العام الماضي

نتيجة تنسيق الجامعات 2021 أظهرت فارقا كبيرا في مجموع القبول بالكليات العلمية للعلوم والرياضة والكليات الأدبية لطلاب المرحلة الأولى، مقارنة بنتيجة تنسيق الجامعات للعام الماضي 2020، وعلى الرغم من ذلك فوجئ الجميع بإتاحة بعض كليات المرحلة الأولى في الأخرى من التنسيق.

نتيجة تنسيق الكليات العلمية شعبة العلوم 2021

بحسب ما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، قبلت كلية الطب كل الطلاب الذين حصلوا على حد أدنى 90.7% بمجموع 372 درجة.

فيما جاء تنسيق القبول بكلية طب الأسنان بنسبة 90.2%، والعلاج الطبيعي 364 درجة بنسبة 88.5%، والصيدلة 88.5 % بدرجات 363.

أما كلية الهندسة، ذهبت المؤشرات النهائية إلى استقرار الحد الأدنى للقبول بكلياتها عند 328 درجة بنسبة 80%، مع وجود أماكن خالية في المرحلة الثانية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأدبية 2021

وأوضحت نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات 2021، أن الحد الأدنى للقبول لطلاب الشعبة الأدبية سجل 83.9% بكلية سياسة واقتصاد و80.73% للألسن، و79.45% للإعلام، و78.29% للآثار، وكلية الفنون الجميلة سجل الحد الأدنى بها 67.8%.

هندسة وألسن وطب بيطري وإعلام في المرحلة الثانية للتنسيق

«الهندسة والألسن والطب البيطري والتمريض والإعلام والعلوم» كليات باتت متاحة أمام طلاب المرحلة الثانية للتنسيق بعد هبوط مؤشرات القبول بها، ولا تزال بها بعض الأماكن الشاغرة، في خطوة ليست مفاجأة وليست غريبة عن العام الماضي.

وأتيحت، أيضا، بعض الأماكن الشاغرة في الكليات السابق ذكرها لطلاب المرحلة الثانية للعام الماضي 2020، وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البيطري 398.5 درجة أي بنسبة 97.2%، وللتمريض 349.5 درجة، أي بنسبة 85.2%، وللهندسة 381 درجة، أي بنسبة 92.9%.

وفي العام الماضي أيضا، أتيحت بعض الأماكن الشاغرة في إعلام بني سويف لطلاب المرحلة الثانية بنسبة قبول وصلت 77.43%، وبالتالي ليست مفاجأة وجود بعض الأماكن الشاغرة في كليات الهندسة والطب البيطري والتمريض هذا العام.