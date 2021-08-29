عبدالغفار: أماكن شاغرة بالإعلام والطب البيطري والهندسة بثاني مراحل التنسيق

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، مذهلة وسارة لجموع الطلاب، مشيرًا إلى أن هناك أماكن شاغرة في كليات الإعلام والطب البيطري والآداب والتربية والتجارة والألسن والآثار والهندسة، في المرحلة الثانية، موضحًا أنَّه سيتمّ استقبال نحو 243 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الثانية للقبول بالجامعات.

وزير التعليم العالي عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021: سارة لجموع الطلاب

وقال عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 جاءت غير متوقعة لجميع الطلاب وأولياء أمورهم، لافتًا إلى أنَّ وزارة التعليم العالي تسير بخطوات ثابتة في تطوير منظومة التعليم الجامعي في مصر، موضحًا أنَّ نتيجة تنسيق كليات الطب 90.73%، وطب الأسنان 90.24%، والعلاج الطبيعي 88.54%، والصيدلة 88.53%، والهندسة أقل من 80%، والاقتصاد والعلوم السياسية 83.9%، والإعلام 79.4%، والآثار 78.2%، وفنون جميلة 67.8%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.. كلية الطب 90.73%

وأوضح وزير التعليم العالي أنَّ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 تشبه نتائج «تنسيق زمان»، لافتًا إلى أنَّ تطوير شكل امتحانات الثانوية العامة عمل على خفض القبول بالكليات العلمية علمي علوم نحو 9.14% عن العام الماضي، وعلمي رياضة 14.39%، والكليات الأدبية 14%، منوهًا إلى أنَّ كل الطلاب الناجحين في الثانوية العامة سيكون لهم أماكن في الكليات العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وزير التعليم العالى: نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 تشبه «تنسيق زمان»

وأشار عبدالغفار إلى أنَّه في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021، تمّ قبول نحو 119 ألفًا و58 طالبًا بالمرحلة الأولى للتنسيق، مؤكّدًا أنَّه لا توجد أي أماكن شاغرة بكليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، في المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات، منوهًا إلى أنَّ الوزارة بالتنسيق مع جميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ستنفذ خطة شاملة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، تزامنًا مع العام الدراسي الجديد، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية بالجامعات.