«التعليم العالي»: أماكن شاغرة بكلية الهندسة والحد الأدنى للصيدلة 88.53%

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب 372 درجة أي 90.73%، مقارنة بـ404 درجات أي بنسبة 98.54% للعام الماضي، وتنسيق كلية طب الأسنان 370 درجة أي بنسة 90.24%، مقارنة بـ403 درجات أي بنسبة 98.41% للعام الماضي.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية 2021، أنَّ الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي 364 درجة أي بنسة 88.54% مقارنة بـ401 درجة أي بنسة 97.93% للعام الماضي.

وتابع وزير التعليم العالي، أنَّ الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة هو 363 درجة أي بنسبة 88.53% درجة مقارنة بـ402 درجة بنسة 98.05% للعام الماضي، والحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة هو أقل من 80%، مؤكّداً أنَّه توجد أماكن شاغرة بكليات الهندسة على مستوى الجامعات المصرية لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.

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