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«التعليم العالي»: أماكن شاغرة بكلية الهندسة والحد الأدنى للصيدلة 88.53%

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أحمد أبوضيف كريم روماني
11:47 ص | الأحد 29 أغسطس 2021
وزير التعليم العالي خلال المؤتمر

وزير التعليم العالي خلال المؤتمر

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الحد الأدنى لتنسيق كلية الطب 372 درجة أي 90.73%، مقارنة بـ404 درجات أي بنسبة 98.54% للعام الماضي، وتنسيق كلية طب الأسنان 370 درجة أي بنسة 90.24%، مقارنة بـ403 درجات أي بنسبة 98.41% للعام الماضي.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية 2021، أنَّ الحد الأدنى لتنسيق كلية العلاج الطبيعي 364 درجة أي بنسة 88.54% مقارنة بـ401 درجة أي بنسة 97.93% للعام الماضي.

وتابع وزير التعليم العالي، أنَّ الحد الأدنى لتنسيق كلية الصيدلة هو 363 درجة أي بنسبة 88.53% درجة مقارنة بـ402 درجة بنسة 98.05% للعام الماضي، والحد الأدنى لتنسيق كلية الهندسة هو أقل من 80%، مؤكّداً أنَّه توجد أماكن شاغرة بكليات الهندسة على مستوى الجامعات المصرية لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق.

لمعرفة الحدود الدنيا للكليات والمعاهد اضغط هنــا 

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