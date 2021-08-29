«رواد النيل» تفتح باب التقديم للدورة الثالثة لحاضنة الصناعات الهندسية

كشفت مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري، وتنفذها جامعة النيل الأهلية، عن فتح باب التقديم في الدورة الثالثة من برنامج حاضنة الأعمال للصناعات الهندسية والتنمية المستدامة، برعاية بنك التعمير والإسكان بهدف دعم أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال المبتكرين.

فترة الاحتضان 6 أشهر

الدكتور محمد عباس مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل، قال إن البرنامج يهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات المالية والعينية مثل التوجيه والتدريب والاستشارات والمساعدة في تأسيس الشركات والخدمات المالية التى يحتاجونها في هذه المرحلة من تأسيس المشروع، وذلك من خلال فترة احتضان تتراوح ما بين 6 إلى 9 أشهر.

اختيار 10 شركات ناشئة في مجال دعم الصناعات الخضراء

وأوضح مدير برنامج حاضنات الأعمال، أنه سيتم خلال الدورة الثالثة للاحتضان اختيار 10 شركات ناشئة في مجال دعم الصناعات الخضراء، مع التركيز على الحلول الصناعية التي تساعد على تشكيل مستقبل أفضل (الثورة الصناعية الرابعة) باستخدام الروبوتات أو حلول التصنيع الذكية.

وأشار إلى أن المبادرة ستقدم دعما يصل إلى 200 ألف جنيه، في شكل خدمات مالية وعينية منها المساعدة في إجراءات تسجيل الشركات بشكل قانوني وتوفير التدريب المكثف على الأعمال التجارية والتقنية من خلال متخصصين ومحترفين.

طرق التقديم في المبادرة

وأوضح عباس أن التقديم متاح في حاضنة الصناعات الهندسية على الموقع الإلكتروني لمبادرة رواد النيل ttps://np.eg/incubate/ أو من خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي https://www.facebook.com/NPIncubate ، مشيرا إلى أن التقديم متاح من الأن وحتى 22 سبتمبر المقبل، بعدها يتم اختيار الشركات وأصحاب الأفكار التي تتوافر فيها الشروط، لدخولها فترة الاحتضان بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل.

احتضان أكثر من 136 شركة

وأفاد مدير برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل أن برنامج الاحتضان بمبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري، قد احتضن أكثر من 136 شركة من الشركات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال بنهاية العام الماضي 2020، تلقت أكثر من ألف خدمة من خدمات المبادرة ما ساعدها على توفير أكثر من 563 فرصة عمل جديدة للشباب وحققت مبيعات تجاوزت 30 مليون جنيه.

برنامج حاضنات الأعمال بالمبادرة، يقدم مجموعة من الخدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة خلال فتره الاحتضان أو قبلها، حيث يقوم البرنامج بتنظيم معسكرات تدريبية فنية وإدارية طبقا لكل قطاع من خلال خبراء متخصصين، وأيضا التعريف بخدمات تأسيس الشركات وفتح الحسابات البنكية، بالإضافة للخدمات الاستشارية والتدريب لدعم الشركات في تطوير منتجاتها وتسويقها.

ويساعد برنامج حاضنات الأعمال بمبادرة رواد النيل على عمليات التشبيك مع العملاء والمستثمرين واستخدام الإمكانيات المتاحة بالبرامج الأخرى بالمبادرة مثل المصنع المصغر أو مركز الأسطمبات أو بيت التصميم أو غيرها من الخدمات التي تقدمها مبادرة رواد النيل.

دكتور محمد عباس لفت إلى أنه بعد انتهاء الدورة ومرحلة ما قبل الاحتضان، سيتم بحث إمكانية استكمال توفير الدعم من خلال إلحاقهم بدورات الاحتضان الأخرى بالمبادرة لتحويل هذه النماذج الأولية إلى منتجات نهائية.