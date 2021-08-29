«الأعلى على الإطلاق في التنسيق».. كلية الطب جامعة المنصورة اعرف السبب

«الأعلى على الإطلاق» هو تنسيق كلية طب المنصورة والتي أعلنها الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية لعام 2021، وجاء طب المنصورة الأول بين جميع الجامعات بمجموع 386 درجة بنسية 94.15% وتقبل جميع الطلاب الجدد بالفرقة الأول من المرحلة الأولى للتنسيق فقط، لتحافظ طب المنصورة على تفوقها فهي الأعلى في التنسيق منذ عام 2015 أي للعام السابع على التوالي تكون هي الأعلى.

المنصورة «عاصمة مصر الطبية»

وتعتبر كلية طب المنصورة من أهم كليات الطب في مصر حتى أنها تم إطلاق «عاصمة الطب في مصر» على مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث تخرج منها أهم علماء الطب والذين أثروا المكتبات بأبحاثهم التي كان لها صدى عالمي، وأنشئت في عام 1962 بقرار جمهوري رقم 1647 كفرع لكلية الطب – جامعة القاهرة حيث بدأت الدراسة بالكلية في نفس العام، وتتميز الكلية بأنها يتبعها مستشفى الجامعة الرئيسي، و11 مركزا طبيا متخصصا يستطيع الطلاب بعد السنة الثالثة لهم في الكلية استكمال الدراسة العملية بها على المرضى وعلى يد كبار الأطباء.

نظام الدراسة في طب المنصورة

وتمنح كلية الطب جامعة المنصورة درجة بكالوريوس الطب والجراحة، حيث يطبق بالكلية برنامجين لمرحلة البكالوريوس وهما برنامج البكالوريوس التقليدي وبرنامج «المنصورة – مانشستر الطبي» وهو برنامج خاص بمصروفات إلا أنه نظام الدراسة به مختلف ويتماشى مع نظام الدراسة في إنجلترا بما يتماشى مع الأمراض في مصر واستطاع هذا البرنامج أن يجذب عدد كبير من الطلاب الوافدين من دول عربية وأجنبية وإفريقية.

وتبلغ مدة الدراسة لطلبة البكالوريوس 6 سنوات دراسية مقسمة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى وهي 3 سنوات أكاديمية والمرحلة الثانية 3 سنوات إكلينيكية، يقضيها الطالب في مستشفيات ومراكز الجامعة الطبية المتخصصة، تليها سنة الامتياز، كما تمنح الكلية درجات الماجستير في 35 تخصصا والدكتوراة في 37 تخصصا.

وتقع الكلية على شارع الجمهورية الرئيسي داخل حرم جامعة المنصورة، ويتوافر فيها العديد من المعامل والمدرجات والأقسام العلمية.