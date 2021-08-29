«الزراعة» تستعين بمقر نادي الزراعيين للتوسع في خدمة التلقيح ضد كورونا

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال لجان تطعيم العاملين بمقر نادي الزراعيين بالدقي، باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع «الصحة»، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، في إطار زيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس.

من جانبه، أعرب الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن استعداد النقابة لتقديم أشكال الدعم كافة، لاستكمال أعمال تطعيم للعاملين بوزارة الزراعة جميع الترتيبات لتطعيم العاملين بها، واتباع الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للتعاون والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية، ومنها «الزراعيين».

وقال «خليفة»، إن تطعيم العاملين بوزارة الزراعة داخل نادي الزراعيين يأتي حرصا من نقابة المهن الزراعية على التعاون مع الوزارة لتحسين الخدمات المقدمة للعاملين، في إطار الدور الخدمي والاجتماعي للنقابة، بالتنسيق مع «الزراعة».

وأكد نقيب الزراعيين أن جميع فروع النقابة بالقاهرة والمحافظات جاهزة لأية مقترحات؛ للاستعانة بمختلف هذه المقار لخدمة أهداف الدولة المصرية في حماية أبناءها من مخاطر الأمراض الفيروسية.