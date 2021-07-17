نقيب الزراعيين يلتقي أسقف البحر الأحمر لدعم مبادرة «حياة كريمة»

التقى، اليوم السبت، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والوفد المرافق، بحضور المهندس ميلاد ميخائيل نقيب الزراعيين بالبحر الأحمر والمهندس عبد الناجي سكوت وكيل وزاره الزراعة الأسبق بالبحر الأحمر.

ورحب نيافة الأنبا «إيلاريون » بنقيب الزراعيين، وقدم التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك، والشكر لنقابة المهن الزراعية على دورها الوطني في قطاع الزراعة والمشروعات القومية والمشروعات الخدمية لخدمة المهندسين الزراعيين وأسرهم على مستوى الجمهورية، وخصوصا في محافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية، إنه جرى خلال اللقاء مناقشة دور مؤسسات المجتمع المدني في تطوير الخدمات والمشروعات التي تخدم أهالينا في محافظة البحر الاحمر والمشاركة المجتمعية في المشروع القومي «حياة كريمة»، وتدريب الشباب ورفع الوعي لدى شبابنا بأهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري.

المشروعات القومية الزراعية

وأضاف «خليفة»، أنه تم خلال اللقاء إستعراض دور المشروعات القومية الزراعية في خدمة المناطق الحدودية المصرية، ومنها مناطق البحر الأحمر، حيث تشارك في هذه المشروعات مكونا النسيج الوطني من مسلمين ومسيحيين، تعظيما لدور المواطنة في الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة أكدت أهمية هذا الدور في حماية الدولة من المخاطر التي تستهدفها على مستوى المنطقة.

مبادرة حياة كريمة

وأوضح نقيب الزراعيين، أن اللقاء ناقش أهمية مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير القرية المصرية، سواء في ريف الدلتا أو وداي النيل أو القرية المصرية في الكفور والنجوع والمناطق الصحراوية، وهو ما يساهم في توفير حياة كريمة لكل المصريين، وتطوير الريف المصري ليكون في مصاف وطموحات الجمهورية الجديدة.

وكان الرئيس السيسي أطلق مشروع «حياة كريمة» لتنمية وتطوير الريف المصري في كافة المجالات، أمس الأول في احتفالية كبرى من استاد القاهرة.