تفاصيل مصرع 5 أشخاص غرقا في «بيارة» صرف صحي بالساحل الشمالي

لحظات مأساوية عاشها 4 شباب في مقتبل عمرهم، أثناء محاولتهم إنقاذ صديقهم الخامس الذي يعمل معهم في إحدى القرى السياحية بـ الساحل الشمالي، أصيبوا جميعهم باختناق خلالها، مما أدى إلى وفاتهم جميعا.

أصغرهم مات بين أيديهم

الأصدقاء الأربعة لم يترددوا لحظة في إنقاذ صديقهم الخامس، الذي سقط في «بيارة» للصرف الصحي، ليموت صديقهم الأصغر سنا بين أيديهم، فيما تم اللحاق بالأربعة الآخرين وانتشالهم من البيارة وهم في حالة يرثى لها، ويجرى تحويلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي للعلاج.

وتبين من خلال توقيع الكشف الطبى على المصابين الأربعة، أنهم مصابون باختناق ونقص في الأكسجين في الجسم، وكانوا بين الحياة والموت.

تفاصيل حادث اختناق 5 في بيارة بقرية بالساحل الشمالي

البداية عندما تلقى قسم شرطة الضبعة، بلاغا بوقوع حادث سقوط 5 أشخاص في بيارة صرف صحي بإحدى القرى السياحية، وأن أحدهم لقي مصرعه، فيما أصيب 4 منهم بإصابات مختلفة، ثم لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وأجرت المباحث المعاينة والفحص لموقع الحادث، وقامت بسؤال العاملين بالقرية للكشف عن ملابسات وقوعه، ورفع تقرير بتفاصيل الحادث إلى النيابة العامة والتي تولت التحقيق.