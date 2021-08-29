تنسيق كلية صيدلة جامعة الزقازيق 2021.. تدعم منظومة البحث العملي

أعلنت جامعة الزقازيق نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لكلية الصيدلة، حيث تستعد الكلية لاستقبال أوراق الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة «علمي علوم» والراغبين في الالتحاق بالكلية، التي تهدف للوصول إلى التميز والريادة والابتكار في مجال التعليم الصيدلي والبحث العلمي ودعم الخدمات الصيدلية بالمجتمع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

تنسيق كلية الصيدلة جامعة الزقازيق 2021

وأوضحت جامعة الزقازيق، أن تنسيق المرحلة لكلية الصيدلة 366 درجة.

والأوراق المطلوبة للتقديم هي: شهادة الثانوية العامة وصورة منها، وشهادة الميلاد رقم قومي وصورة منها، و6 صور شخصية، وصورة من البطاقة الشخصية، وصورة من بطاقة الترشيح والمصروفات الجامعية المقررة «للذكور»، ونموذج 2 جند وطباعة استمارة كشف طبي من موقع جامعة الزقازيق على الإنترنت.

رسالة كلية صيدلة الزقازيق

وحسب جامعة الزقازيق، تتمثل رسالة كلية الصيدلة في: إعداد صيادلة مؤهلين أخلاقيا ومهنيا بأحدث المفاهيم الصيدلية والطبية التي تمكنهم من المشاركة في كافه مجالات العمل الصيدلي والإكلينيكي على المستوى المحلي والإقليمي بتقديم برامج تعليمية تتوافق مع معايير الجودة والمشاركة بفاعلية في البحث العلمي والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية.

أهداف كلية صيدلة جامعة الزقازيق

تهدف كلية صيدلة الزقازيق إلى إعداد خريجين (صيادلة) متميزين ومؤهلين للعمل بالصيدليات العامة والخاصة ومصانع وشركات الأدوية ومعامل الرقابة الدوائية وتحليل الأغذية والعمل في مجال الإعلام والتسويق والبحوث والجامعات والمستشفيات، والتركيز على دور الصيدلي في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمريض داخل المستشفيات وخارجها، وترشيد استخدام الأدوية في المستشفيات، ودعم ممارسة المهنة بمسؤولياتها وقوانينها وأخلاقياتها، واحترام حقوق المرضى.

كما تهدف الكلية إلى تقديم البرامج الدراسية والتدريبية المتميزة لزيادة القدرة التنافسية للخريجين علي المستوى المحلي والإقليمي، وتطوير طرق التدريس من خلال التعليم التفاعلي والاهتمام بالتعلم الذاتي، والاهتمام بمهارات التواصل الفعال والقيادة والادارة وريادة الأعمال، ودعم برامج التعليم الصيدلي المستمر، بهدف التنمية المهنية المستدامة، ودعم منظومة البحث العلمي والمشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن طريق الأبحاث التطبيقية التي تهدف إلى تطوير صناعة الدواء، وتنمية قدرات الجهاز الاداري.