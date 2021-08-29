تنسيق كلية طب جامعة الزقازيق وفاقوس لعام 2021

أعلنت جامعة الزقازيق نتيجة تنسيق كلييتي الطب بجامعة الزقازيق وفرع الكلية بفاقوس، حيث تستعد الجامعة لاستقبال أوراق الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بطب الزقازيق أو طب فاقوس.

تنسيق طب الزقازيق وفاقوس

وأعلنت الجامعة تنسيق طب جامعة الزقازيق 382 درجة. كما أعلنت عن نتيجة تنسيق كلية طب فاقوس بمجموع 378 درجة.

رسالة كلية الطب بجامعة الزقازيق

وأعلن الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، أن رؤية الكلية تتمثل في الالتزام بتطبيق معايير الجودة لتخريج أطباء قادرين على تلبية الاحتياجات الصحية للمجتمع من خلال المزيد من الأبحاث العلمية المتخصصة والمتقدمة، ووفقا لأخلاقيات المهنة وبالشراكة مع كل الأطراف المعنية.

أهداف كلية طب الزقازيق

وأوضح أن الكلية تسعى لتحقيق العديد من الأهداف على النحو التالي:

- تطوير البرامج التعليمية لمرحلة البكالريوس واستحداث برامج جديدة غير تقليدية. وتطوير إستراتيجيات وأساليب التعليم والتقويم وفقا للمعايير الأكاديمية «NARS 2017» وزيادة رضا الطلاب عن نظام الدعم الأكاديمي والمادي والاجتماعي والصحي، وتعزيز الروابط بين الخريجين وجهات التوظيف المختلفة، ومساهمة فعالة للبحث العلمي في تنفيذ الخطط البحثية على المستوى القومي، وتطوير برامج الدراسات العليا واستحداث برامج جديدة غير تقليدية، وزيادة عدد الطلاب الوافدين المسجلين لبرامج الدراسات العليا وبخاصة من الدول العربية والإفريقية، وتطوير إستراتيجيات التدريس والتقويم لبرامج الدراسات العليا، وتفعيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي والملكية الفكرية بالكلية، وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للبحث العلمي والابتكار، ودعم البحوث العلمية والنشر الدولي وحوافز للمتميزين.

وتابع أن تطبيق أخلاقيات البحث العلمي وحماية الملكية الفكرية بالكلية وإنشاء شبكة معلوماتية عن المعامل والأجهزة العلمية بالكلية وربطها بإدارة المعامل، وتعظيم الاستفادة وتطوير الموارد المادية المتاحة للبحث العلمي بالكلية، وأنشطة وبرامج متطورة من الكلية لخدمة المجتمع، والتوسع في الشراكات والاتفاقيات المجتمعية وزيادة الموارد الذاتية للكلية، ودعم نظام إدارة ضمان جودة التعليم بالكلية والتأهيل لاعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتطوير نظام إدارة الجودة بالكلية وفقا لمعايير الأيزو 9001:2015.