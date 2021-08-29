لو بتفكر تدخل كلية هندسة.. اعرف تنسيق جامعة حلون 2021 وأوراق التقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الهندسة المطرية جامعة حلوان لعام 2021، كان الحد الأدنى 80% للقبول بهذا العام، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتيجة التنسيق المرحلة الأولى.

وشهدت نتيجة التنسيق للكليات المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، انخفاضًا كبيرًا في الحدود الدنيا مقارنة بالسنوات الماضية، ومن المقرر أن تبدأ أعمال التنسيق المرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى السبت المقبل.

وترصد «الوطن» كل التفاصيل المتعلقة بكلية الهندسة المطرية جامعة حلوان:-

مصاريف كلية الهندسة المطرية جامعة حلوان:

وهذه بعض المصاريف لـ3 أقسام مختلفة بكلية الهندسة بالمطرية:

- هندسة الطاقة بمصروفات 650 جنيهًا.

- برنامج الهندسة الإنشائية بمصروفات 650 جنيهًا.

- برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بمصروفات 790 جنيهًا.

عنوان كلية الهندسة جامعة حلوان:-

تقع كلية الهندسة بحلوان في شارع مصطفى فهمي في حي حلوان بالقاهرة وتعتبر من أقدم الكليات بجامعة حلوان.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة جامعة حلوان حلوان:

- بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي تمّ ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده على أن يقوم الطالب باصطحاب الأوراق التالية المطلوبة للتقديم وجاءت كالتالى:

- الاستمارة البيضاء الدالة علي النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين علي حوافز رياضية فقط).

أقسام كلية الهندسة مطرية جامعة حلوان:-

قسم هندسة القوى الميكانيكية.

قسم هندسة السيارات والجرارات.

قسم الهندسة المدنية.قسم الهندسة المعمارية .

قسم التصميم الميكانيكي.

قسم الهندسة الإنشائية (نظام ساعات معتمدة).

قسم هندسة طاقة (نظام ساعات معتمدة).

قسم هندسة العمارة الرقمية (نظام ساعات معتمدة)