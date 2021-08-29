تعرف على تنسيق كلية التربية النوعية عين شمس 2021

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية التربية النوعية جامعة عين شمس لعام 2021، وجاء الحد الأدنى عند 72.9% للشعبة الأدبي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار لوزير التعليم للإعلان عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الطلاب الثانوية العامة.

وصرح الدكتور خالد عبدالفغار، أنّ كلية التربية النوعية بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية للطلاب الثانوية العامة، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء المقبل وتستمر حتى السبت المقبل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية لطلاب الثانوية العامة الملتحقين بكلية تربية النوعية، التفاصيل الخاصة عن الكلية والأوراق المطلوبة.

عنوان كلية التربية النوعية جامعة عين شمس

تقع كلية التربية النوعية في 365 شارع رمسيس، العباسية، القاهرة.

أقسام كلية التربية النوعية جامعة عين شمس

وتضم 6 أقسام مختلفة:

- قسم التربية الفنية.

- قسم التربية الموسيقية.

- قسم تكنولوجيا التعليم التربوي.

- قسم الإعلام التربوي.

- قسم الاقتصاد المنزلي.

- قسم العلوم التربوية والنفسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية النوعية جامعة عين شمس

- بعد إعلان نتيجة الترشيح في جميع مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي جرى ترشيحه إليها لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، على أن يصطحب الطالب الأوراق التالية المطلوبة، كما يلي:

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- عدد (6) صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج منها.

- نموذج (2) جند للطلاب الذكور فقط (من مكتب التجنيد التابع له الطالب).

- شهادة التفوق الرياضي (للطلاب الحاصلين على الحوافز رياضية فقط).

عدد سنوات الدراسة في كلية التربية النوعية جامعة عين شمس

تمنح الكلية درجة البكالوريوس لطلابها ومدة الدراسة بها 4 سنوات فى كل الأقسام.

لمعرفة الحدود الدنيا لكليات والمعاهد المرحلة الأولى للثانوية العامة اضغط هنا.