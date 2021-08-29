تعرف على نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 على مستوى الجمهورية

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب انتهاء مؤتمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والذي تمّ الإعلان من خلاله عن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 - 2022، «الوطن» تستعرض كل ما يريد الطالب معرفته حول كليات التجارة.

بجميع الجامعات.. نتيجة تنسيق كلية تجارة 2021 على مستوى الجمهورية

1 - كلية تجارة جامعة القاهرة من 298 درجة.

2 - كلية تجارة جامعة دمياط من 293 درجة.

3 - كلية تجارة جامعة المنصورة من 292 درجة.

4 - كلية تجارة جامعة عين شمس من 292 درجة,

5 - كلية تجارة جامعة الإسكندرية من 291 درجة.

6 - كلية تجارة وإدارة أعمال جامعة حلوان من 290 درجة.

7 - كلية تجارة جامعة الزقازيق من 289 درجة.

8 - كلية تجارة جامعة جنوب الوادي من 287 درجة.

9 - كلية تجارة جامعة قناة السويس في الإسماعيلية من 283 درجة.

10 - كلية تجارة جامعة بورسعيد من 282 درجة.

12 - كلية تجارة جامعة كفر الشيخ من 280 درجة.

13 - كلية تجارة جامعة بنها من 280 درجة.

14 - كلية تجارة (انتساب موجه) جامعة القاهرة من 280 درجة.

15 - كلية تجارة جامعة أسوان من 279 درجة.

16 - كلية تجارة جامعة العريش من 276 درجة.

17 - كلية تجارة جامعة طنطا من 275 درجة.

وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى في مؤتمر صحفي

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن عبر المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات 2021 - 2022، وحضر المؤتمر الصحفي أيضًا برفقة وزير التعليم العالي، الدكتور طارق شوقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة التنسيق من خلال رابط نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى.